Brand in Essen: Feuerwehr findet Hanfpflanzen bei Löscharbeiten

NINA-App löste aus

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mick Oberbusch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mick Oberbusch schließen

In Essen-Kray brannte der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes. Die Feuerwehr ist immer noch im Einsatz. Bei den Löscharbeiten wurden Hanfpflanzen entdeckt.

Update vom 2. Februar, 19:04 Uhr: Bei dem Brand in Essen-Kray am Donnerstag hat die Feuerwehr während der Löscharbeiten Hanfpflanzen entdeckt. Ob es sich um einzelne Pflanzen oder möglicherweise um eine Plantage handelt, ist aber noch unklar. Das Feuer war gegen 13 Uhr in einem leerstehenden Gebäude in der Straße „Am Zehnthof“ ausgebrochen. Das rund 450 Quadratmeter große und eineinhalbgeschossige Haus wurde laut Angaben eines Feuerwehrsprechers wohl als Lager für Verschiedenes genutzt.

+ Die Feuerwehr Essen ist derzeit im Stadtteil Kray im Einsatz (Symbolbild). © Feuerwehr Essen

Der Brand hatte für eine massive Rauchentwicklung gesorgt. „Die Sicht lag stellenweise unter einem Meter“, teilt die Feuerwehr mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dafür gestalteten sich die Löscharbeiten sehr schwierig. Die Einsatzkräfte mussten das Dach mit Kettensägen öffnen, um den Brandherd bekämpfen zu können. Nach rund vier Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Der Einsatz läuft aber auch am Abend noch.

„Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten, für die jetzt die Feuerwehr Dortmund mit einem Teleskopmast nachalarmiert wurde, um die schwer zugänglichen Stellen im Dachbereich abzulöschen, die mit der Drehleiter nicht erreicht werden können“, berichtet ein Feuerwehrsprecher gegen 18:40 Uhr. Mehrere Straßen in dem Bereich sind weiterhin gesperrt. Die Ursache des Brands ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dachstuhlbrand in Essen: Nachlöscharbeiten laufen – Rauchentwicklung lässt nach

[Erstmeldung] Essen – Feuer in Essen-Kray: Dort stand am Nachmittag der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes in Brand. „Aktuell brennt es in einem Gebäude in Essen-Kray. Die Straße „Am Zehnthof“ ist aktuell voll gesperrt. Eine NINA-Warnung ist aktiv“, twitterte die Feuerwehr Essen zu dem Brandereignis am Nachmittag. Die Rauchentwicklung war massiv; es kam zu einer Geruchsbelästigung. Gegen 16 Uhr wurde die Warnmeldung dann zurückgenommen. Die Feuerwehr Essen gab auf Twitter ebenfalls Entwarnung. „Es laufen weiter Löscharbeiten an der Einsatzstelle. Die Rauchentwicklung hat nachgelassen.“

Feuer in Gebäude in Essen-Kray – noch keine Informationen zur Ursache oder möglichen Verletzten

Aktuell brennt es in einem Gebäude in Essen Kray. Die Straße am Zehnthof ist aktuell voll gesperrt. Eine NINA Warnung ist aktiv! #essen112 pic.twitter.com/5Yer2ACZA0 — Feuerwehr Essen (@feuerwehressen) February 2, 2023

Was? Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude in Essen; die Straße „Am Zehnthof“ war am Nachmittag voll gesperrt. Gegen 16 Uhr gab es Entwarnung.

Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude in Essen; die Straße „Am Zehnthof“ war am Nachmittag voll gesperrt. Gegen 16 Uhr gab es Entwarnung. Wo? Essen-Kray, Straße „Am Zehnthof“

Essen-Kray, Straße „Am Zehnthof“ Wann? Der Brand ereignete sich gegen 13:15 Uhr. Entwarnung gab es gegen 16 Uhr.

Zu verletzten Personen, der Brandursache oder der Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei bislang keine Angaben. Autofahrerinnen und -fahrer sollten die Straße „Am Zehnthof“ weiträumig erfahren; Personen in angrenzenden Wohnungen und Häusern Fenster sowie Türen schließen. „Klima- und Lüftungsanlagen sind gegebenenfalls abzuschalten!“, hieß es in der Warnmeldung der NINA-Warnapp, die jedoch inzwischen aufgehoben ist. (mo)

Rubriklistenbild: © Feuerwehr Essen