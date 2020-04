Tödlicher Streit im Ruhrgebiet: 17-Jähriger ersticht Jungen (14) an Haltestelle

Mordkommission ermittelt

+ An dieser Bushaltestelle in Essen kam es zu dem tödlichen Streit zwischen zwei Jugendlichen

In Essen ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer tödlichen Messer-Attacke auf einen 14-Jährigen gekommen. Der Tatverdächtige ist erst 17 Jahre alt.

Vor dem tödlichen Streit soll laut Polizei Essen Alkohol geflossen sein.

Alkohol geflossen sein. Innerhalb einer größeren Gruppe von Jugendlichen soll es Streit gegeben haben.

gegeben haben. Jetzt hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen - es werden Zeugen gesucht.

In Essen ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer tödlichen Messer-Attacke auf einen 14-Jährigen gekommen. Der Tatverdächtige ist 17 Jahre alt. Die Mordkommission in Essen ermittelt jetzt, berichtet RUHR24.de*. Vorangegangen war offenbar ein Streit zwischen den beiden Jugendlichen an einer Bushaltestelle.

+ An dieser Bushaltestelle in Essen kam es zu dem tödlichen Streit zwischen zwei Jugendlichen © Caroline Seidel/dpa

Essen: Streit zwischen Jugendlichen endet tödlich

Der Streit hatte sich laut einem Bericht der Polizei Essen gegen 2.50 Uhr am frühen Sonntagmorgen (19. April) auf der Straße Von-Ossietzky-Ring im äußersten Osten von Essen an der Stadtgrenze zu Bochum abgespielt. Eine Gruppe mehrerer Jugendlicher sei dort aneinandergeraten. Der 17-jährige Angreifer, der mit dem 14-Jährigen in Streit geriet, sei laut Polizei alkoholisiert gewesen. In der Folge habe er ein Messer gezückt und dem 14-Jährigen in den Oberkörper gerammt.

In #Essen wurde in der Nacht zu Sonntag (19.04.) ein junger Mensch niedergestochen. Nach der Tat im Stadtteil Essen-Horst gegen 02:50 Uhr wurde ein Tatverdächtiger in der Nähe festgenommen. Das Opfer soll 14 sein, der Tatverdächtige 16 Jahre alt. Weitere Einzelheiten noch unklar. pic.twitter.com/DVxrDHmwxo — nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) April 19, 2020

Herbeigerufene Polizisten hatten in der Folge mit Reanimierungsmaßnahmen begonnen. Ein alarmierter Notarzt behandelte den 14-Jährigen weiter und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort erlag der junge Mann später den schweren Verletzungen.

Polizei Essen setzt nach tödlicher Attacke Hubschrauber zur Fahndung ein

Um den mutmaßlichen Täter zu finden, hatte die Polizei Essen nach der Attacke einen Hubschrauber zur Fahndung in den Himmel entsendet. In einem Grüngürtel im Nahbereich des Tatortes sei der Angreifer dann angetroffen und festgenommen worden.

Die Essener Polizei setzte eine Mordkommission ein, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Zeugen, die nähere Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden.

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.