Explosion in Eschweiler: Säugling lebensgefährlich verletzt – NINA-Warnung aufgehoben

Am Donnerstag, 30. März

+ © Federico Gambarini/dpa In der Innenstadt von Eschweiler ist es am Donnerstag (30. März) zu einer Explosion gekommen. © Federico Gambarini/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mick Oberbusch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mick Oberbusch schließen

In Eschweiler (bei Aachen in NRW) ist es am Donnerstag (30. März) zu einer Gasexplosion gekommen. Zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.

Eschweiler – Heftige Gasexplosion in der Innenstadt von Eschweiler: Dort wurden am Abend des 30. März zwei Menschen lebensgefährlich verletzt, darunter ein Säugling. Gegen 21:15 Uhr war es zu der schweren Erschütterung in der Innenstadt von Eschweiler (in der Städteregion Aachen in NRW) gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Aachen war in dem Haus in der Neustraße Gas ausgetreten, welches die Explosion verursachte. Alle Anwohner wurden evakuiert, alle Betroffenen mit Brandwunden in Krankenhäuser gebracht. Auch zwei Feuerwehrleute verletzten sich an den vielen Scherben.

Explosion in der Innenstadt von Eschweiler: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Was? Heftige Gasexplosion, bei der zwei Menschen, darunter ein Säugling, lebensgefährlich verletzt wurden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Freitagmorgen (31. März) an.

Heftige Gasexplosion, bei der zwei Menschen, darunter ein Säugling, lebensgefährlich verletzt wurden. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Freitagmorgen (31. März) an. Wo? Eschweiler, bei Aachen in NRW

Eschweiler, bei Aachen in NRW Wann? Donnerstag, 30. März, gegen 21:15 Uhr

Das Gebäude stand anschließend voll in Flammen, was einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste. Die Löscharbeiten dauerten auch am Freitagmorgen noch an. „Die Innenstadt rund um die Neustraße ist komplett abgeriegelt“, teilte die am Abend Stadt mit. 16 Menschen wurden durch die Explosion insgesamt verletzt. Die Anwohner in der Region wurden anschließend auch vor den Folgen der Rauchgase gewarnt. Auch die Nina-Warn-App hatte ausgelöst, Die Warnung wurde am Morgen gegen 7 Uhr aber aufgehoben. Dieser Text wird laufend aktualisiert. (mo)