Dortmunder Sehenswürdigkeiten: KI spuckt irritierende Fotos aus

Dortmund hat viele Sehenswürdigkeiten. Doch wie stellt sich eine Künstliche Intelligenz diese Orte vor? Wir haben es getestet – mit erstaunlichem Ergebnis.

Dortmund – Wie eine überdimensionale Stimmgabel ragt das „Dortmunder U“ in den Himmel. Ein futuristischer Koloss aus Glas und Stahl thront über einem Park, dahinter sind kleine Häuserreihen zu sehen. Klingt nicht gerade nach dem echten U-Turm in Dortmund? Stimmt, dieses Bild wurde von einer Künstlichen Intelligenz (KI) erschaffen. RUHR24 hat das Tool getestet.

Dortmund in KI-Bildern: So stellt sich „Dall-e 2“ Sehenswürdigkeiten der Stadt vor

Seit Anfang 2023 ist ein Wort in aller Munde: Künstliche Intelligenz. Mit ihr lassen sich nicht nur automatisiert Texte erstellen, sondern auch Bilder generieren. Mit einem Klick bildet man berühmte Gemälde nach, erschafft Porträts oder fotorealistische Aufnahmen.

Gefüttert wurde die KI zuvor mit riesigen Mengen an Bildmaterial. Das von uns hierfür genutzte Tool „Dall-e 2“ kann laut seinem Entwickler OpenAI aus den USA auf „hunderte Millionen Aufnahmen“ aus dem Internet zurückgreifen. Da dürfte doch das ein oder andere aus Dortmund dabei sein, oder? Wir haben es ausprobiert.

KI-Bilder aus Dortmund von U-Turm, BVB-Stadion und Rathaus: Bildergalerie

Dazu haben wir den „Image Creator“ der Microsoft-KI namens „Bing“ genutzt. Diese wirft auf Anweisungen wie: „Erstelle mir ein Foto vom U-Turm in Dortmund“ gleich vier mehr oder weniger realistische Varianten aus. Wir haben die jeweils beste ausgewählt und sie mit dem Original verglichen. Hier kann man sich durch die Bilder-Galerie klicken:

Künstliche Intelligenz kann das BVB-Stadion in Dortmund gut nachstellen

Dabei sollte man erwarten, dass die mit Millionen von Fotos trainierte Künstliche Intelligenz vor allem solche Sehenswürdigkeiten gut nachstellen kann, die besonders häufig im Internet zu finden sind. Sieht man sich das KI-Bild des BVB-Stadions an, scheint das auch zu stimmen. Bis auf einige komische Details – wie etwa die Dach-Pylone oder die schiefen Linien auf dem Spielfeld – liegt die KI sehr nahe am Original.

Das BVB-Stadion in Dortmund als KI-Bild.

Erstaunlicherweise sind aber auch die KI-generierten Bilder der angeblichen Zeche Zollern, des Alten Hafenamts oder des Alten Markts recht nah am Original. Diese dürften jedoch deutlich seltener im Internet verfügbar sein.

Künstliche Intelligenz erstellt Dortmund-Bilder: Ergebnisse sind unfreiwillig komisch

Viele andere Top-Sehenswürdigkeiten in Dortmund scheint die KI von Microsoft nicht zu kennen. Sie wirft dann aber trotzdem ein Bild aus – und rät anhand der Beschreibung, wie das Gebäude aussehen könnte. Sie halluziniert gewissermaßen. Das sorgt vor allem bei den Begriffen „U-Turm“ oder „Phoenix See“ für unfreiwillig komische Ergebnisse:

Der U-Turm Dortmund als KI-Bild.

Der Phoenix See in Dortmund als KI-Bild.

Auch die Idee der KI, dass ein Fußballmuseum in Dortmund sicherlich in den Farben Schwarz und Gelb gehalten sein müsste, dürfte BVB-Fans freuen. Ebenfalls interessant: Auf dem KI-Bild des Dortmunder Weihnachtsmarkts ist ganz rechts offenbar sogar der große Weihnachtsbaum angedeutet. Beim Blick durch die KI-Brille scheinen virtuelle Welt und Wirklichkeit also bereits jetzt zu verschwimmen. Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt und von Florian Forth sorgfältig geprüft.

KI-Bildergenerator „Dall-e 2“ Das KI-Programm „Dall-e“ von OpenAI ist im Januar 2021 online gegangen. Es erstellt Bilder anhand von Textvorgaben und kann fotorealistische als auch künstlerische Vorgaben umsetzen. Die von „Dall-e“ generierten KI-Bilder sind dabei teilweise so gut, dass nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass es sich nicht um ein echtes Foto handelt. Betrüger können sie daher zur Desinformation einsetzen.

