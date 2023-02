Längere Verjährungsfrist

+ © David Inderlied/dpa Die Kommunen haben für die Rechnung über Erschließungsbeiträge maximal 25 Jahre Zeit nach Baubeginn. Diese Frist wollen CDU und Grüne streichen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Hausbesitzer sollen länger zahlen. Das Land NRW will mehr Zeit zum Einfordern von Erschließungsbeiträgen. Es gibt heftige Kritik an dem Plan.

Düsseldorf – Im November 2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden: Die Länder dürfen es ihren Kommunen nicht erlauben, Erschließungsbeiträge noch unbestimmte Zeit nach der Fertigstellung der Erschließung von den Grundeigentümern einzutreiben. In NRW hatten CDU und FDP in der vergangenen Legislaturperiode als Reaktion auf das Urteil eine Frist von zehn Jahren nach Fertigstellung der Straße gesetzt. Die schwarz-grüne Landesregierung will diese nun aber wieder verlängern. Opposition und Fachverbände kritisieren das.

Hausbesitzer zahlen länger: NRW will mehr Zeit zum Einfordern von Erschließungsbeiträgen

„Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen“ ist der Gesetzentwurf überschrieben, der am 3. März Thema einer Anhörung im Landtag werden soll. Demnach sollen Hausbesitzer von den Kommunen auf 20 statt auf zehn Jahre für die Erschließungskosten ihrer neu gebauten Straße herangezogen werden können.

CDU und FDP hatten erst im April 2022 die neue Verjährungsfrist eingeführt. Sie besagt: Zehn Jahre nach der „Vorteilslage“, also Fertigstellung der Straße, muss abgerechnet werden. Bei Altfällen gelten 20 Jahre. Hinzu kam eine weitere wichtige Frist: Grundsätzlich hatten die Kommunen für die Gebührenrechnung maximal 25 Jahre nach Baubeginn Zeit.

Das neue Gesetz und die damit verbundenen Fristen zwangen die Kommunen seinerzeit zum schnellen Handeln. Für Anlieger mancher Straßen wurden innerhalb kurzer Zeit Erschließungsbeiträge fällig, was bei Betroffenen nicht gerade Freudensprünge auslöste.

Längere Verjährungsfrist bei Erschließungsbeiträgen: „Dieses Vorgehen ist ein Skandal“

Schwarz-Grün will diese 25-Jahre-Regelung nun komplett streichen. „Dieses Vorgehen ist ein Skandal. Wenn die Landesregierung das umsetzt, können die Kosten für den Neubau von Straßen auch 30 oder mehr Jahre nach Baubeginn noch auf die Bürger abgewälzt werden“, erklärt Peter Preuß, Vorsitzender des Verbandes Wohneigentum NRW. Ohne Frist ab Baubeginn sei der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Warum dauert es mitunter überhaupt so lange, bis die Rechnung im Briefkasten landet? Ein Problem liegt dann vor, wenn die Widmung der Erschließungsanlage zeitlich weit nach deren technischer Herstellung erfolgt oder erst erheblich später eine wirksame Satzung erlassen wird.

„Von Glaubwürdigkeit braucht die CDU nicht mehr sprechen“

Scharfe Kritik an den Plänen von Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) kommt auch von der SPD-Fraktion. Deren kommunalpolitischer Sprecher Justus Moor sagte wa.de: „Das hat bei Frau Scharrenbach offenbar Methode. Vor der Wahl hat die CDU den Anliegern noch etwas ganz anderes versprochen. Nach der Wahl scheint es ihr völlig egal zu sein. Die Vorbereitungen zum Wahlbetrug laufen – wie auch schon bei den Straßenausbaubeiträgen – scheinbar voll auf Hochtouren.“

Dabei räume Scharrenbach selber ein, so Moor, dass ihr Gesetz verfassungswidrig sein könnte. „Wer so regiert, disqualifiziert sich selbst. Von Glaubwürdigkeit braucht die CDU jedenfalls nicht mehr sprechen.“