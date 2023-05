Erdbeeren pflücken in Dortmund: 6 Adressen in der Nähe

Saison startet

Die Erdbeer-Saison ist gestartet: Aber wo kann man in Dortmund Erdbeeren selber pflücken? Wir geben eine kompakte Übersicht Felder in der Nähe.

Dortmund – Die Erdbeere ist nach Äpfeln, Bananen und Trauben das beliebteste Obst in Deutschland. Viele Dortmunder lieben es, Erdbeeren selbst vom Feld zu pflücken – weil es Spaß macht und auch günstiger und umweltfreundlicher ist, als im Supermarkt. Hier kommt eine Liste mit den größten Feldern zum Erdbeerenselberpfücken in Dortmund.

Erdbeeren in Dortmund selber pflücken: Karte und Infos zu allen Adressen

Einer der bekanntesten und größten Erdbeer-Anbieter in Dortmund ist der Hof Mertin. Die Familie hat ihren Sitz samt Hofladen an der Bönninghauser Straße 5 in Grevel, dem äußersten Norden von Dortmund. Hier die Eckdaten:

Name : Hof Mertin

: Hof Mertin Adresse des Hofs/Stands : Bönninghauser Straße 5, 44329 Dortmund

: Bönninghauser Straße 5, 44329 Dortmund Erdbeer-Felder zum Selbstpflücken :

1) Bönninghause-Straße (Dortmund-Grevel)

2) Kemminghauser Straße 168 (Dortmund-Kemminghausen)

3) An der Goymark (Dortmund-Berghofen)

4) Gahmener Straße 52 (Lünen)

5) Freie-Vogel-Straße/Am Gottesacker (Dortmund-Wambel)

: 1) Bönninghause-Straße (Dortmund-Grevel) 2) Kemminghauser Straße 168 (Dortmund-Kemminghausen) 3) An der Goymark (Dortmund-Berghofen) 4) Gahmener Straße 52 (Lünen) 5) Freie-Vogel-Straße/Am Gottesacker (Dortmund-Wambel) Saison-Start für Selbstpflücker : Ab Juni (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken)

: Ab Juni (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken) Homepage: Hof Mertin

Erdbeeren in Dortmund selber pflücken: Erdbeerscholle bietet eigenes Feld

Der Familienbetrieb „Erdbeerscholle“ verkauft Erdbeeren in Dortmund und Bochum. An zwei Standorten in der Nähe betreibt das kleine Unternehmen Felder, auf denen Besucher Erdbeeren selber pflücken können:

Name : Erdbeerscholle

: Erdbeerscholle Adresse des Hofs/Stands : Hangeneystraße 153, 44803 Dortmund-Westrich

: Hangeneystraße 153, 44803 Dortmund-Westrich Erdbeer-Felder zum Selbstpflücken : 1) Hangeneystr. 153, 44803 Dortmund-Westrich

2) Alte Wittener Str. 79, 44803 Bochum

: 1) Hangeneystr. 153, 44803 Dortmund-Westrich 2) Alte Wittener Str. 79, 44803 Bochum Saisonstart für Selbstpflücker : Ende Mai/Anfang Juni, Ende etwa am 10. Juli (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken)

: Ende Mai/Anfang Juni, Ende etwa am 10. Juli (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken) Homepage: Erdbeerscholle

Erdbeeren in Dortmund selber pflücken: Schulze Neuhoff hat eigenes Feld

Seit über 40 Jahren verkauft der Erdbeerhof Schulze Neuhoff die süße Sommerfrucht in Dortmund. Der Betrieb hat seinen Sitz zwar in Fröndenberg im Kreis Unna, betreibt aber ein Selbstpflückerfeld auch in Dortmund:

Name : Erdbeerhof Schulze Neuhoff

: Erdbeerhof Schulze Neuhoff Adresse des Hofs/Stands : Eulenstraße 60, 58730 Fröndenberg

: Eulenstraße 60, 58730 Fröndenberg Erdbeer-Felder zum Selbstpflücken :

1) Universitätsstraße 585, 44227 Dortmund-Oespel

: 1) Universitätsstraße 585, 44227 Dortmund-Oespel Saisonstart für Selbstpflücker : Ab Ende Mai/Anfang Juni (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken)

: Ab Ende Mai/Anfang Juni (Vor der Anreise zum Feld am besten Infos des Betreibers checken) Homepage: Erdbeeren Schulze Neuhoff

Übrigens: Erdbeeren eigenständig zu pflücken ist nicht nur eine spaßige Angelegenheit, sondern hat auch einige weitere positive Effekte. So stärkt man damit die heimische Landwirtschaft und sorgt zudem dafür, dass weite Transportwege vermieden werden – und das wiederum spart schädliche Emissionen ein. (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen)

In dieser Karte sieht man die genauen Standorte der Erdbeerfelder für Selbstpflücker in Dortmund:

Hinweis: Wir haben ein Erdbeerfeld für Selbstpflücker in Dortmund vergessen? Dann schreibt gerne eine Mail an daniele.giustolisi@ruhr24.de und wir ergänzen unseren Sammler dazu.

