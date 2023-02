Katastrophen-Geschichte

Die Katastrophe in der Türkei und Syrien ist derzeit in aller Munde. Experten berichten von vergangenen Erdbeben, die in NRW stattgefunden haben.

Hamm - Die Blicke der Welt sind auf die Türkei und Syrien gerichtet. Ein starkes Erdbeben hat für eine beispiellose Verwüstung und unzählige Opfer gesorgt. Auch in NRW gibt es eine geringe Erdbebengefährdung - allerdings kommt es nur äußerst selten zu einem wirklich starken Katastrophenfall. Die meisten Erdbeben in Nordrhein-Westfalen spüren wir nicht einmal. Dennoch kam es in der jüngeren Vergangenheit auch immer mal zu Ausreißern. Die waren zwar nicht mit der erschreckenden Stärke des Bebens an der türkisch-syrischen Grenze vergleichbar, aber dennoch beachtenswert

Die stärksten Erdbeben in NRW der vergangenen Jahrhunderte

Einen besonders großen Eindruck hat das Erdbeben von Roermond in den Niederlanden, unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, hinterlassen. Es zählt unter Experten als stärkstes Beben in den vergangenen 100 Jahren in der näheren Umgebung. Es ereignete sich am 13. April 1992 und hatte eine Stärke von 5,4, lokal sogar 5,9, und sorgte auch in NRW für Schäden.

Brigitte Knapmeyer-Endrun, Leiterin der Erdbebenstation Bensberg der Universität zu Köln, berichtet darüber, dass das Beben in den Niederlanden sogar dafür sorgte, dass eine Kreuzblume vom Kölner Dom auf die Domplatte gestürzt ist. „Diese Art Beben kann sich im Mittel alle 200 Jahre wiederholen“, erklärt die Expertin.

Prof. Dr. Klaus Rudolph Reicherter vom Institut der Neotektonik und Georisiken an der RWTH Aachen macht deutlich, wie sehr sich das Erdbeben in Roermond mit seiner Stärke von 5,4 von dem Beben in der Türkei unterschied. Das Ereignis in der Nähe von Nordrhein-Westfalen war etwa 1000-mal schwächer als das in der Osttürkei. Dennoch: „Der Schaden damals betrug circa 50 bis 100 Millionen DM“, erinnert sich der Universitätsprofessor. „Heute wäre bei einem vergleichbaren Erdbeben der Schaden ein Vielfaches höher.“ Diese Zahlen machen vor allem deutlich, mit welch ungeheuerlicher Macht es die Menschen in der Türkei und Syrien zu tun hatten.

Auch in NRW gab es historische Erdbeben

Wenn man noch weiter in die Vergangenheit geht, findet man aber auch in Nordrhein-Westfalen wesentlich kräftigere Erdbeben als das in Roermond. „Das stärkste historische Erdbeben ereignete sich 1756 in Düren“, erklärt Prof. Dr. Klaus Rudolph Reicherter. Es hatte eine geschätzte Magnitude von 6,3 bis 6,7 - die wohl größte Erdbeben-Stärke, mit der in NRW generell zu rechnen sei. „Schäden in Milliardenhöhe wären zu erwarten, Todesfälle nicht auszuschließen“, schätzt der Experte die Lage ein, wenn es in der heutigen Zeit zu einem solchen Szenario kommen würde.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien: Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung Zivilschutzmitarbeiter und Anwohner durchsuchen die Trümmer eingestürzter Gebäude nach Überlebenden. © Ghaith Alsayed/AP/dpa Die Moschee in Malatya (Türkei) wurde durch das Erdbeben zerstört. © Uncredited/DIA Images/AP/dpa Frauen weinen, während sie zusehen, wie die Rettungskräfte in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Adana nach Menschen suchen. © Khalil Hamra/AP/dpa Menschen und Rettungskräfte bergen eine Person auf einer Bahre aus einem eingestürzten Gebäude in Adana. © Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa Erdbebenkatastrophe Rettungskräfte suchen nach Menschen in den Überresten der zerstörten Häuser. © Khalil Hamra/AP/dpa Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien Ein Mann sucht nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. © Khalil Hamra/AP/dpa Spendensammlung In einer Sammelstelle im Konservatorium für türkische Musik in Kreuzberg werden Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. © Julius-Christian Schreiner/-/dpa Erdbebenkatastrophe Bild der Verwüstung: Eingestürzte Gebäude in Aleppo in Syrien. © -/SANA/dpa Erdbeben Die Zahl der Opfer des Erdbebens steigt am Dienstagmorgen auf fast 5000. © Elifaysenurbay/IHA/AP/dpa Erdbebenkatastrophe Zivilisten und Mitglieder des syrischen Zivilschutzes bergen in Harem in der Region Idlib ein Erdbebenopfer. © Anas Alkharboutli/dpa Erdbebenkatastrophe Dichter schwarzer Rauch steigt auf aus brennenden Containern im Hafen von Iskenderun in der Türkei. © Serdar Ozsoy/Depo Photos/AP/dpa Erdbebenkatastrophe - Gaziantep Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern von Gebäuden in Gaziantep. © Muhammad Ata/IMAGESLIVE/ZUMA/dpa Erdbebenkatastrophe Notfallteams suchen nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes in Adana. © Hussein Malla/AP/dpa Erdbebenkatastrophe - Idlib Idlib in Syrien: Mit allen Mitteln versuchen Rettungskräfte die unter den Trümmern eingeschlossenen Menschen zu retten. © Anas Alkharboutli/dpa Erdbebenkatastrophe - Adana Zwei Männer tragen eine Leiche aus einem zerstörten Gebäude. © Hussein Malla/AP/dpa

„Weitere starke Erdbeben, die in weiten Teilen von NRW zu spüren waren, fanden am 22.7.2002 bei Alsdorf mit einer Magnitude von 4,8 und am 8.11.2011 bei Goch mit einer Magnitude von 4,1 statt“, ergänzt Dr. Kasper D. Fischer, Leiter des Seismologischen Observatoriums der Ruhr-Universität Bochum. Brigitte Knapmeyer-Endrun erinnert wiederum an ein Erdbeben, das zur Einrichtung der von ihr geleiteten Erdbebenstation in Bensberg geführt hat: Das Erdbeben bei Euskirchen im Jahr 1951, das auch zu einigen Gebäudeschäden geführt hat.

Die Leiterin der Erdbebenstation in Bensberg erklärt auch, dass die letzten registrierten Erdbeben noch gar nicht lange zurückliegen: „Die letzten Erdbeben in NRW waren zwei Beben bei Oberembt am 29. Dezember 2022, die aber so klein waren, dass sie nicht von Menschen gespürt werden konnten“, so Brigitte Knapmeyer-Endrun. „Dahingegen gab es ab Januar 2021 eine Serie von Beben bei Aachen, von denen die beiden größten mit Magnitude 2,7 auch von vielen Menschen in Aachen und Stolberg gespürt wurden und die Bevölkerung dort verunsichert haben.“ Die Expertin beruhigt aber: „Die überwiegende Anzahl von Beben, die wir registrieren, sind jedoch so klein, dass sie nicht verspürt werden.“

Wer für die Betroffenen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien spenden möchte, kann das auf ganz verschiedenen Wegen tun. Aber nicht immer sind Sachspenden unbedingt sinnvoll.

Rubriklistenbild: © Oliver Berg / dpa