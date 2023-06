Einziges Konzert in NRW: Superstar Taylor Swift kommt 2024 nach Gelsenkirchen

Taylor Swift kommt in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Im Juni 2024 gibt der US-Megastar im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour ein Konzert – das einzige in NRW.

Gelsenkirchen – Darauf haben Fans von Taylor Swift gewartet: Im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour kommt der US-amerikanische Megastar auch nach Deutschland. Drei Konzerte wird Swift 2024 in Deutschland geben – eines davon in NRW. Am 18. Juli 2024 kommt die 33-Jährige in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Swift hat am Dienstag die Termine für der Europa-Etappe ihrer aktuellen „The Eras“-Tour bekannt gegeben. Insgesamt auf 27 Konzerte in Europa können sich ihre Fans freuen. Das erste Europa-Konzert ist am 9. Mai in Paris. Nach Zwischenstopps in Schweden, Portugal, Spanien, Schottland, England oder Italien kommt der Megastar im Juli dann auch nach Deutschland.

Das erste Deutschland-Konzert finde in Gelsenkirchen (18. Juli) statt. Danach geht es für Swift nach Hamburg (23. Juli) und am 27. Juli ins Münchener Olympiastadion, wie auch tz.de berichtet.

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist nicht nur die Heimstätte des FC Schalke 04, sondern seit Jahren auch eine der beliebtesten Konzert-Locations Deutschland. Zuletzt spielte dort beispielsweise am 9. Juni Herbert Grönemeyer vor ausverkauftem Haus.

Der offizielle Vorverkaufsstart für die Deutschlandkonzerte ist dann am Mittwoch, 12. Juli, um 10 Uhr. Aber es wird ein gigantischer Andrang auf die Taylor-Swift-Tickets erwartet. Daher müssen sich Interessierte schon vor dem eigentlichen Vorverkaufsstart nochmal separat dafür registrieren. Der Vorverkauf läuft quasi in zwei Etappen ab.

„Damit möglichst viele Fans, die die Pop-Ikone live erleben möchten, auch die Gelegenheit dazu erhalten, ist eine Registrierung vor dem Vorverkaufsstart erforderlich. Die Registrierung ist ab sofort möglich. Für die Konzerte der „The Eras Tour“ in Deutschland können sich Fans bis Freitag, den 23. Juni, um 23:59 Uhr exklusiv auf der Taylor Swift-Website unter TaylorSwift.com/tour eintragen“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV

Eine Vorabregistrierung ist auch bei Eventim möglich. Dort befindet man sich aber schon allein für diese Registrierung am Dienstagabend in einer Warteschlange. „Lieber Taylor Swift-Fan, aktuell bist du im Warteraum, denn die Nachfrage für die Vorverkaufs-Registrierung ist riesig. Du kannst nun entweder warten, bis du an der Reihe bist oder es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal versuchen“, heißt es dort (Stand: 20. Juni, 18:38 Uhr). Die Wartezeit betrug dabei am Dienstagabend gegen 18 Uhr rund 15 Minuten.

Taylor Swift

Am 13. Dezember 1989 in Reading im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren, wollte Taylor Swift schon als Kind auf die Bühnen dieser Welt. Als kleines Mädchen nahm sie an Karaoke-Wettbewerben teil, schreibt bereits mit elf Jahren erste eigene Songs. Als Country-Sängerin wird sie in den 2000ern entdeckt und feiert erste Erfolge. 2008 schafft Swift mit ihrem Album „Fearless“ ihren Durchbruch, erreicht Platz eins in den US-Charts und auch in Deutschland Platz zwei.

Seitdem hat sich die US-Amerikanerin zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen der Geschichte entwickelt. Ihre Alben und Singles sind Hit-Garanten. Ihr bislang größter Erfolg, die Single „Shake it Off“ von 2014, verkaufte sich alleine mehr als 15 Millionen Mal. Weitere Top-Hits hatte Swift unter anderem 2015 mit „Bad Blood“ oder 2012 mit „I Knew You Were Trouble“. Sie wurde bereits zwölf Mal mit einem Grammy ausgezeichnet.