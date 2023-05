Entscheidung Meisterschaft: 11 tolle Kölner Fußballkneipen, die den Titelkampf zeigen

27. Mai, 15:30 Uhr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mick Oberbusch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mick Oberbusch schließen

Am Samstag (27. Mai) entscheidet sich die Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga – unter Beteiligung des 1. FC Köln. 11 Kneipen, die das Spiel in toller Atmosphäre zeigen.

Köln – Auch wenn der 1. FC Köln mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft bekanntlich seit Jahr(zehnt)en überhaupt nichts zu tun hat, werden Fußballfans, die sich den Titelkampf am 34. Spieltag der laufenden Saison anschauen möchten, gespannt ins RheinEnergie-Stadion blicken. Denn dort ist am Samstag, den 27. Mai um 15:30 Uhr, der noch amtierende Serienmeister FC Bayern München zum Siegen verdammt – und muss hoffen, dass Konkurrent Borussia Dortmund sein zeitgleich stattfindendes Heimspiel gegen Mainz 05 nicht gewinnt, um noch Chancen auf den Titel zu haben. Was für viele Kölnerinnen und Kölner die Frage aufwirft, wo man diesen Showdown mit FC-Beteiligung live verfolgen kann.

Wer wird Deutscher Meister 2022/23? Die sportliche Ausgangslage ► Borussia Dortmund ist vor dem 34. und finalen Bundesliga-Spieltag der laufenden Saison Tabellenführer und hat zwei Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München, der das deutlich bessere Torverhältnis aufweist. Das bedeutet: ► Gewinnt Dortmund sein Heimspiel gegen Mainz 05 (27. Mai, 15:30 Uhr), ist der BVB Deutscher Meister – egal, wie die Partie 1. FC Köln vs. Bayern München ausgeht. ► Spielt der BVB unentschieden oder verliert gegen Mainz, sind die Bayern mit einem Sieg in Köln Meister. Bei Sieg Bayern/Niederlage Dortmund hätte der FCB einen Punkt mehr; bei Punktgleichheit (Unentschieden Dortmund, Sieg Bayern) hätten die Bayern aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses die Nase vorne. ► Gewinnt der FC Bayern München in Köln nicht, können sich die Münchener die Meisterschaft abschminken – egal, wie der BVB zu Hause spielt.

Kneipen in Köln: Zeigen sie am Samstag die Meisterkonferenz oder FC und BVB im Einzelspiel?

+ Das Spiel 1. FC Köln gegen Bayern München kann man in Köln in diversen Fußballkneipen verfolgen (IDZRNRW-Montage). © MIS/Imago & Marius Becker/dpa

Der Pay-TV-Sender Sky, der in der laufenden Spielzeit 2022/23 die Übertragungsrechte für alle Bundesliga-Partien am Samstag hat, bietet Zuschauerinnen und Zuschauern verschiedene Möglichkeiten, den spannenden Meisterkampf mitzuverfolgen. Welche Kölner Fußballkneipen in der Innenstadt und welche Fußballkneipen auf der „Schäl Sick“ auf welches Übertragungsformat setzen, dürfte sich erst kurz vor Spielbeginn herausstellen. Vorab kann jedoch bei den Kneipen individuell per Mail oder Telefon (Kontaktdaten weiter unten) angefragt werden. Gut vorstellbar, dass bei der Masse an Dortmund-Fans auch in Köln vor allem die „Meisterkonferenz“ gezeigt wird. Die verschiedenen „Übertragungsmodelle“ bei Sky am Samstag, 27. Mai:

Einzelspiel 1. FC Köln vs. Bayern München: Wie gewohnt können Fans am Samstag alle Bundesliga-Partien bei Sky im Einzelspiel sehen. Dies gilt natürlich auch für das Spiel Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Wer sich für die Einzelübertragung der FC-Partie entscheidet, müsste für das Dortmund-Spiel jedoch wohl einen Liveticker anwerfen, um nichts zu verpassen.

Wie gewohnt können Fans am Samstag alle Bundesliga-Partien bei Sky im Einzelspiel sehen. Dies gilt natürlich auch für das Spiel Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Wer sich für die Einzelübertragung der FC-Partie entscheidet, müsste für das Dortmund-Spiel jedoch wohl einen Liveticker anwerfen, um nichts zu verpassen. Die „klassische“ Konferenz: Alle neun zeitgleich stattfindenden Spiele in der „großen“ Konferenz. Der Vorteil: Man bekommt sofort mit, wenn sich auf den Plätzen in Dortmund und Köln etwas Wichtiges tut. Der Nachteil: Man „muss“ sich zeitgleich auch sieben andere, zumindest für den Meisterkampf bedeutungslose Spiele anschauen.

Alle neun zeitgleich stattfindenden Spiele in der „großen“ Konferenz. Der Vorteil: Man bekommt sofort mit, wenn sich auf den Plätzen in Dortmund und Köln etwas Wichtiges tut. Der Nachteil: Man „muss“ sich zeitgleich auch sieben andere, zumindest für den Meisterkampf bedeutungslose Spiele anschauen. Die besondere „Meisterkonferenz“: Wohl das Modell, auf das die meisten (Gastronminnen und Gastronomen) setzen werden. Aufgrund der besonders spannenden Konstellation zwischen Dortmund und Bayern zeigt der Sender die beiden Partien in der „Zweier-Konferenz“, schaltet also nur zwischen Dortmund und Müngersdorf hin und her. Die ideale Option für Fans, die beide Spiele genau im Blick haben möchten. Zuletzt gab es eine solche Konferenz bei Sky 2018 – sonst war die Meisterschaft in der jüngeren Vergangenheit stets zu früh entschieden, als dass sich eine solche Konferenz gelohnt hätte.

1. FC Köln vs. FC Bayern München am Samstag live in Gottes Grüner Wiese sehen

Gottes Grüne Wiese im Belgischen Viertel ist nicht nur für Fußballfans, die dem 1. FC Köln die Daumen drücken, eine beliebte Adresse. Hier kann auf einer XXL-Leinwand der Meisterkampf verfolgt werden, im Barbereich sind zudem TV-Bildschirme angebracht. Und gefeiert wird je nach Ausgang im Anschluss mit Sicherheit auch.

Gottes Grüne Wiese Bismarckstraße 53, 50672 Köln, peter@gottesgruenewiese.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 3, KVB-Linie 4 und KVB-Linie 5 sowie die Buslinien 172 und 173 (Haltestelle Hans-Böckler-Platz/Bf West)

Auch Gaffel am Dom zeigt Titelkampf – 1. FC Köln vs. Bayern München live

Das Gaffel am Dom bietet nicht nur Reisenden, die am Samstag einen Zug vom Kölner Hauptbahnhof aus erwischen möchten, die Möglichkeit, die Entscheidung in der Deutschen Meisterschaft mitzuverfolgen. Im Innenbereich befinden sich diverse TV-Bildschirme, auf denen live mitgefiebert werden kann.

Gaffel am Dom Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, Telefon 0221 9139260, info@gaffelamdom.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 5, KVB-Linie 16 und KVB-Linie 18, S-Bahnlinien S6, S11, S13 und S19 sowie die Buslinien 172 und 173 (Haltestelle Dom/Hauptbahnhof)

Geheimtipp Anno Pief: Entscheidung in der Meisterschaft mit 1. FC Köln vs. Bayern München

Ein echter Geheimtipp zum Fußballgucken in Köln ist das Anno Pief unweit des Eigelstein. Die urige Kölner Kneipe ist bei FC-Fans aufgrund ihrer Atmosphäre sehr beliebt, auf diversen TV-Bildschirmen ist dort am Samstag Fußball zu sehen. Und auch wenn es die Anwesenden vor allem mit dem 1. FC Köln halten, dürften sie dort sicher auch für den in den Augen vieler Fans befreundeten BVB jubeln.

Anno Pief Im Stavenhof 8, 50668 Köln, Telefon 0221 1300827, weet@anno-pief.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 12, KVB-Linie 15, KVB-Linie 16 und KVB-Linie 18 sowie die Buslinien 127 und 140 (Haltestelle Ebertplatz)

Saisonfinale: Übertragung 1. FC Köln vs. Bayern München auch im Goldenen Schuss zu sehen

Die Kneipe Zum Goldenen Schuss im Belgischen Viertel bietet unweit Gottes Grüner Wiese eine weitere Alternative zum Fußballgucken in der Innenstadt. Direkt am Rondell und unweit des Stadtgartens wird hier eine große Leinwand aufgestellt, zudem gibt es Fernseher im Barbereich. Und sicher auch viele Fans mit Köln- und Dortmund-Trikots sowie -Schals.

Zum Goldenen Schuss Antwerpener Str. 38, 50672 Köln, Telefon 0221 99878659, facebook.com/zum.goldenen.schuss/ ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 3, KVB-Linie 4, KVB-Linie 5, KVB-Linie 12 und KVB-Linie 15 sowie Buslinien 172 und 173 (Haltestelle Friesenplatz)

Terrarium zeigt 1. FC Köln vs. FC Bayern München und Meisterschafts-Duell live im TV

Das Terrarium gehört zu den beliebtesten Fußballkneipen in der Südstadt; natürlich lässt sich der spannende Meisterkampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München unter Beteiligung des 1. FC Köln auch hier verfolgen. Gut vorstellbar, dass auf diversen TV-Bildschirmen die Meisterkonferenz gezeigt wird.

Terrarium Mainzer Str. 16, 50678 Köln, Telefon 0221 4204575, facebook.com/cafe.terrarium/ ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 15, KVB-Linie 16 und KVB-Linie 17 sowie den Buslinien 106, 132, 133 und 142 (Haltestelle Chlodwigplatz)

Fußballfans können 1. FC Köln vs. Bayern München auch in der Ubierschänke sehen

In der Kölner Innenstadt bietet auch die Ubierschänke die Möglichkeit, den Meisterkampf in der Fußball-Bundesliga live mitzuverfolgen. Vom Ubierring aus ist die Kneipe sehr gut zu Fuß erreichbar, die bestimmenden Farben dürften auch dort am Samstag rot-weiß und schwarz-gelb sein.

Ubierschänke Ubierring 19, 50678 Köln, Telefon 0221 321382, ubierschaenke-koeln.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 15, KVB-Linie 16 und KVB-Linie 17 sowie den Buslinien 106, 132, 133 und 142

1. FC Köln vs. Bayern München und Titelkampf bei US-Flair sehen – Joe Champs am Rudolfplatz

Wer sehen will, wie der FC Bayern München den möglicherweise ersten Meistertitel seit 2011/12 verspielt, kann natürlich auch im Joe Champs am Rudolfplatz vorbeischauen. In der US-Sportsbar wimmelt es nur so vor Leinwänden und Bildschirmen, sodass man dort sicherlich keine wichtige Szene aus dem Meisterkampf in der Bundesliga verpassen wird.

Joe Champs Hohenzollernring 1-3, 50672 Köln, Telefon 0221 2572854, joe-champs.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 1, KVB-Linie 7, KVB-Linie 12 und KVB-Linie 15 sowie Buslinien 136 und 146 (Haltestelle Rudolfplatz)

Kultkneipe Tankstelle zeigt Bundesliga-Showdown zwischen 1. FC Köln und Bayern München

Auch in der Kultkneipe Tankstelle auf der Kyffhäuser Straße unweit des Zülpicher oder Barbarossaplatzes gibt es am Samstag die volle Ladung Meisterkampf. Der Name der Kneipe ist übrigens Programm: Zur Fußball-Übertragung kann natürlich (wie auch in allen anderen Kölner Kneipen) am Glas regelmäßig „nachgetankt“ werden.

Tankstelle Kyffhäuser Str. 19, 50674 Köln, 0221 16818855, tankstelle-koeln.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 12, KVB-Linie 15, KVB-Linie 16 und KVB-Linie 18 sowie Buslinie 978 (Haltestelle Barbarossaplatz)

1. FC Köln vs. Bayern München live in Köln: Brauhaus ohne Namen zeigt Titelkampf in Deutz

Wer sich den Meisterkampf auf der „Schäl Sick“ anschauen möchte, könnte möglicherweise im Brauhaus ohne Namen fündig werden. Die Lokalität auf der Mathildenstraße verfügt über diverse TV-Bildschirme, auf denen die heißesten Szenen aus Dortmund und Müngersdorf zu sehen sind.

Brauhaus ohne Namen Mathildenstraße 42, 50679 Köln, Telefon 0221 812680, brauhaus-ohne-namen.de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 3 und KVB-Linie 4 sowie Buslinien 103 und 104 (Haltestelle Suevenstraße)

Bierstüffge in Deutz Anlaufstelle für Fans, die Duell um die Meisterschaft sehen wollen

Das Bierstüffge in Deutz ist für FC-Fans auf der „Schäl Sick“ ebenfalls seit Jahren ein verlässlicher Anlaufpunkt. Klar also, dass dort auch am Samstag wieder etliche Anhängerinnen und Anhänger vor Ort sein werden, um ihr Team anzufeuern. Zumindest, wenn sie es auch ein bisschen mit Borussia Dortmund halten.

Em Bierstüffge Graf-Reßler-Straße 1

50679 Köln

0221 811412

em-bierstueffge-de ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 1, KVB-Linie 3, KVB-Linie 4 und KVB-Linie 9 sowie Buslinien 103, 104, 150, 153 und 196 (Haltestelle Bf Deutz / Lanxess Arena)

Haus Böhmer in Kalk übertragt 1. FC Köln vs. FC Bayern München live im TV

Das Haus Böhmer ist für FC-Fans in Kalk eine erstklassige Anlaufstelle. Direkt auf der Kalker Haupstraße gelegen, ist es beispielsweise von der Haltestelle Kalk Kapelle aus ideal zu erreichen. Keine Frage: Die Anwesenden hier wollen den 1. FC Köln auch gegen Bayern München siegen sehen – und erleben, wie die Meisterschale in Dortmund überreicht wird.

Haus Böhmer Kalker Hauptstraße 216, 51103 Köln, Telefon 0174 3430786, facebook.com/hausboehmer ► Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: KVB-Linie 1 und KVB-Linie 9 sowie Buslinien 159 und 193 (Haltestelle Kalk Kapelle)

(mo) Fair und unabhängig informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.

Rubriklistenbild: © MIS/Imago & Marius Becker/dpa