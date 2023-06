Emscherdeich in Dinslaken droht zu brechen – „vorerst keine akute Gefahr“

Nach Starkregen

+ © Alex Forstreuter/dpa Durch starke Regenfälle ist der Deich der Emscher in Dinslaken instabil geworden. © Alex Forstreuter/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sofia Popovidi schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Sofia Popovidi schließen

Das starke Unwetter in NRW am Donnerstag zeigt nun auch Folgen in Dinslaken. Der Emscher Deich droht zu brechen. Aktuell wird der Deich gesichert.

Dinslaken – Durch den Starkregen am Donnerstag (22. Juni) kam es in vielen Teilen von NRW zu Unwetterschäden und Bahnausfällen. Auch ein Deich der Emscher in Dinslaken (NRW) ist instabil geworden und droht zu brechen. „Es gab seit gestern zu hohe Regenmengen in der gesamten Emscherregion“, erklärt ein Sprecher der Emschergenossenschaft. Auf einer Länge von knapp 300 Metern sei die Böschung vor dem Deich bereits deutlich schmaler geworden. Freitagmorgen (23. Juni) wurde laut Sprecher eine Deicherosion festgestellt.

Was? Emscher Deich durch Starkregen instabil und droht zu brechen

Emscher Deich durch Starkregen instabil und droht zu brechen Wo? Dinslaken (Kreis Wesel)

Dinslaken (Kreis Wesel) Wann? Freitagmorgen, 23. Juni 2023

So sah der Emscher-Deich heute Morgen unmittelbar nach der Erosion aus. Mittlerweile laufen die Sicherungsmaßnahmen! #EmscherDeichDinslaken pic.twitter.com/L1Jq1YN4TP — EGLV (@EGLVde) June 23, 2023

Die Emscher Die Emscher ist ein 83,1 Kilometer langer, rechter Nebenfluss des Rheins im Ruhrgebiet. Die Emscher entspringt südöstlich von Dortmund bei Holzwickede (Kreis Unna) am Haarstrang auf etwa 147 Meter über Normalnull in einem Quellteich. Genau genommen existieren mehrere kleinere Rinnsale, die in besagten Teich münden und hier den Ursprung bilden. In Oberhausen knickt der Fluss nach Nordwesten ab und fließt dann bis zu seiner heutigen Mündung in den Rhein in Voerde bei Dinslaken-Eppinghoven.

Emscher Deich droht wegen Starkregen zu brechen – Polizei vor Ort

Aktuell sei man dabei, den Deich mit Steinen zu sichern. Auch die Polizei ist vor Ort. „In #Dinslaken droht ein Deich der #Emscher im Bereich der Auestr./ Herrstr. zu brechen. Daher hat die Polizei Essen die polizeiliche Einsatzleitung übernommen“, schreibt die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr auf Twitter.

In #Dinslaken droht ein Deich der #Emscher im Bereich der Auestr./ Herrstr. zu brechen. Daher hat die Polizei Essen die polizeiliche Einsatzleitung übernommen. — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) June 23, 2023

Unwetter in NRW Am Donnerstag (22. Juni) wüteten schwere Gewitter über Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD sprach eine amtliche Unwetterwarnung für NRW mit extrem heftigem Starkregen, großem Hagel und Sturmböen aus. Auch in Köln drohte ein schweres Gewitter. Auch Freitagmorgen (23. Juni) galt in Teilen von NRW eine Amtliche Wetterwarnung. Betroffen ist hier vor allem der Osten von NRW.

Nach Unwetter: Emscher Deich stark beschädigt – „vorerst keine akute Gefahr“

Wie wahrscheinlich ist ein Dammbruch? „Vorerst besteht keine akute Gefahr“, sagte der Sprecher weiter. Die ersten Sicherungsmaßnahmen scheinen demnach zu wirken. Außerdem sinke der Pegelstand derzeit leicht ab. Nach Angaben der Polizei Essen, die die Einsatzleitung übernahm, sollten die Maßnahmen noch andauern. „Wir leisten Amtshilfe vor Ort und unterstützen mit vielen Einsatzkräften und unserer technischen Ausrüstung“, so die Polizei.

Wie die Emschergenossenschaft berichtet, ist die Lage soweit unter Kontrolle. „Aktuell entspannt sich die Lage. Wir führen aber noch weitere Sicherungsmaßnahmen durch - sicher ist sicher! Der Wasserdruck nimmt ab und der Pegel sinkt. Wir sind aber nach wie vor mit schwerem Gerät im Einsatz und sichern den Deich, um weitere Risiken auszuschließen“, schreibt die Genossenschaft auf Twitter. Es bestünde auch keine akute Gefahr für die Bevölkerung. (spo mit dpa)