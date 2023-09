Museum für Ostasiatische Kunst

Im Museum für Ostasiatische Kunst wurde eingebrochen. Mehrere wertvolle Exponate wurden gestohlen. Die Einbrecher nutzten dabei eine „Rucksack – wie Lieferdienste“.

Köln – In Köln kam es in der Nacht zu Mittwoch (13. September) zu einem Einbruch im Museum für Ostasiatische Kunst im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Das bestätigten Polizei und Stadt am Mittwochvormittag. Mehrere wertvolle Exponate wurden beim Museumseinbruch gestohlen.

Einbruch in Kölner Museum: Wertvolle Exponate aus Vitrinen entwendet

+ Im Museum für Ostasiatische Kunst wurde eingebrochen (Symbolbild) © Gladys Chai von der Laage/Imago

Die Einbrecher haben laut Polizei ein Fenster im Museum aufgebrochen „und wertvolle Exponate aus Vitrinen entwendet“. Um welche Ausstellungsstücke es sich handelt und wie wertvoll die Exponate waren, ist noch nicht bekannt.

Einbruch in Kölner Museum: Einbrecher hatten „Rucksack – wie Lieferdienste ihn nutzen“

„Ein Mitarbeiter des Museums war gegen Mitternacht durch laute Geräusche an der Vorderseite des Museums auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte zwei Männer gesehen“, teilt die Polizei Köln weiter mit.

„Einer der Männer soll etwa 25–30 Jahre alt sein, schulterlange Haare haben und ein Basecap getragen haben, der andere soll etwa 40–50 Jahre alt gewesen sein und einen grauen eckigen Rucksack – wie Lieferdienste ihn nutzen – getragen haben“, so die Polizei weiter.

Museum für Ostasiatische Kunst in Köln ► Das Museum stellt unter anderem Kunstwerke der vergangenen Jahrhunderte aus China, Korea und Japan aus. Darunter buddhistische Malerei und Holzskulpturen, japanische Stellschirmmalerei, Farbholzschnitte und Lackkunst sowie Porzellan und Keramik von der Bronzezeit bis ins 19. Jahrhundert. ► Der Museumsbau des Architekten Kunio Maekawa grenzt direkt an den Aachener Weiher und wurde in seinem Zentrum der Tradition japanischer Meditationsgärten nachempfunden. ► Adresse: Universitätsstraße 100, 50674 Köln ► Öffnungszeiten: Di bis So – 11 Uhr bis 17 Uhr, jeden 1. Donnerstag im Monat 11 Uhr bis 22 Uhr

Museum für Ostasiatische Kunst: Polizei Köln sucht Zeugen nach Einbruch

Die Polizei Köln sucht nun nach Zeugen: „Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.“

Die Stadt und das Museum haben außerdem für den Mittwochnachmittag eine Pressekonferenz einberufen. Dort sollen weitere Details zu den gestohlenen Exponaten genannt werden. (jw) Weitere Infos folgen.

