Einbrecher verwüsten Feuerwehrgerätehaus - Kameraden können nicht ausrücken

Die Alarmierung gebot Eile: Passanten hatten am Samstag eine leblose Person im Wasser entdeckt. Doch die Kräfte der Feuerwehr konnten nicht ausrücken. Der Grund macht sprachlos.

Einbrecher hatten mit brachialer Gewalt die Tür zur Fahrzeughalle aufgebrochen.

Mindestens ein Gerät wurde gestohlen.

Plettenberg - Die Frauen und Männer der Feuerwehreinheit Plettenberg-Eiringhausen im Sauerland hatten es eilig, als sie ihr Gerätehaus am frühen Samstagnachmittag erreichten. Denn die Alarmierung zur Lenne war zeitkritisch; Passanten hatteneine leblose Person im Wasser entdeckt.

Doch der Schreck war groß: Mit brachialer Gewalt war die Tür zur Fahrzeughalle aufgebrochen worden, Unbekannte hatten Ausrüstung aus den beiden Löschfahrzeugen gerissen und teilweise neben den Wagen verstreut.

An einem der Löschfahrzeuge war mit roher Gewalt ein Geräteraumverschluss aufgebrochen und zerstört worden, berichtet COME-ON.de*.

Die Folge: Nur das Kleineinsatzfahrzeug (KEF) der Einheit konnte ausrücken. Zum Glück sei der benötigte Personal- und Materialansatz für die gemeldete Menschenrettung in der Lenne ausreichend gewesen, teilt die Plettenberger Feuerwehr mit.

Nach erster Bestandsaufnahme sei mindestens ein Gerät, ein sogenannter Greifzug, der zur technischen Hilfeleistung benötigt wird, entwendet worden.

Einbruch in Gerätehaus: Polizei ermittelt

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt mutmaßlich zwischen 22.30 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Auffälligkeiten in und um das Gerätehaus in der Breddestraße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Plettenberg unter der Rufnummer 02391-91990 in Verbindung zu setzen.

