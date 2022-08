DWD erwartet in Kürze endlich Regen in NRW – auch Gewitter drohen

Wetterwechsel

Auf ausgiebigen Niederschlag hoffen viele Menschen in NRW. Jetzt sehen Wetterexperten klare Anzeichen für Regen am Wochenende.

NRW – Trotz des leichten Anstiegs der Pegelstände in den Flüssen in NRW, ist noch keine Verbesserung des Niedrigwassers in Sicht. Damit sich die Gewässer wieder auffüllen und die Waldbrandgefahr reduziert wird, müsste es ausgiebig regnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht dafür jetzt eine Chance am kommenden Wochenende, weiß RUHR24.

Deutscher Wetterdienst gibt Aussicht auf Regen in NRW – so stehen die Chancen auf Abkühlung

Bis einschließlich Donnerstag (25. August) soll es in NRW nochmal richtig heiß werden. Mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke sammelt der diesjährige Sommer weitere Hitzetage. In der Nacht zu Freitag (26. August) wird es im Westen Deutschland allerdings schon bewölkter. Der DWD sieht am Nachmittag bereits Chancen für Niederschlag.

Mit weiterhin schwül-warmen Temperaturen von 25 bis 31 Grad, kann es örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. Auch die Nacht zu Samstag (27. August) könnte nass werden. Derzeit lässt sich allerdings noch nicht genau sagen, wie viel und wo genau der Regen fällt. Ob die langanhaltende Hitze mit einem unwetterartigen Knall verabschiedet wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Wetterwechsel zum Wochenende in NRW – Deutscher Wetterdienst sagt endlich Regen voraus

Am Samstag soll es nach Prognosen des DWD wolkig bis stark bewölkt werden. Dabei kann es einzelne Schauer und Gewitter geben, die für weitere Abkühlung sorgen. Denn die Temperatur sinkt leicht auf 19 bis 26 Grad (mehr News zum Wetter in NRW bei RUHR24).

Wer die Wohnung einmal so richtig durchlüften will, kann das am besten in der Nacht zu Sonntag (27. August) tun. Mit Höchstwerten von 11 bis 14 Grad wird es in dieser Nacht angenehm frisch.

Auch die darauffolgenden Tage sollen nach jetzigen Vorhersagen nicht mehr ganz so heiß werden. Derzeit rechnen die Wetterexperten in der kommenden Woche weitestgehend mit Temperaturen unter 30 Grad. Doch genaue Prognosen kann der DWD noch nicht geben.

