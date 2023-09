Hochansteckendes Durchfall-Virus verbreitet sich in Dortmund

Facebook

In Dortmund verbreitet sich ein hochansteckendes Magen-Darm-Virus. Gefährlich kann es gleich für mehrere Personengruppen werden.

Dortmund – Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und der Herbst klopft schon an der Tür. Mit der feuchten und kalten Jahreszeit kehren auch diverse Krankheiten zurück. Ein fieses Virus verbreitet sich seit vergangenem Jahr wieder vermehrt in der Ruhrgebietsmetropole Dortmund. RUHR24 weiß mehr.

Durchfall-Virus verbreitet sich in Dortmund – Kinder und Senioren betroffen

Durchfälle, Erbrechen und Bauchschmerzen – so beschreibt die Krankenkasse AOK die Beschwerden nach einer Magen-Darm-Erkrankung, ausgelöst durch das Rotavirus. Während der Corona-Pandemie „schlummerte“ das Virus quasi still vor sich hin, nur wenige Infektionen im Dortmunder Stadtgebiet seien gemeldet worden.

Seit sich die Corona-Pandemie jedoch abschwächte, kehrte das Rotavirus mit aller Macht zurück und breitete sich rasant in NRW aus. Bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 seien 99 Fälle in Dortmund registriert worden, so die AOK. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2022 waren es 134 Rotavirus-Erkrankte.

Rotavirus-Alarm in Dortmund: Krankenkasse empfiehlt, Hygieneregeln zu beachten

Was ist das Rotavirus eigentlich? Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist das Rotavirus die häufigste Ursache viraler Darmerkrankungen bei Kindern. Am häufigsten erkranken Säuglinge und Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu zwei Jahren. Vor allem in den Monaten Februar bis April erkranken besonders viele Menschen.

Ein gefährliches Magen-Darm-Virus breitet sich aktuell in Dortmund aus.

Das Rotavirus ist hochansteckend und wird meist durch Schmierinfektion, aber auch durch Lebensmittel übertragen. Laut RKI reichen 10 Viruspartikel aus, um ein Kind zu infizieren. Während der Erkrankung leiden Säuglinge und Kinder sehr, da ihnen der Flüssigkeits- und Salzverlust zu schaffen macht. „Daher raten wir allen Eltern, unbedingt die empfohlenen Impfungen bei Säuglingen und Kleinkindern vorzunehmen und auf bestimmte Hygieneregeln zu achten“, sagt AOK-Serviceleiter Jörk Kock.

Rotavirus verbreitet sich in Dortmund – Impfung kann schützen

Nicht nur Kinder sind gefährdet, es können sich auch durchaus Erwachsene infizieren. Besonders Senioren und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem schweben dann in Gefahr. Die AOK empfiehlt deshalb, sich regelmäßig die Hände mit Seife zu wachsen und ein wirksames Desinfektionsmittel zu verwenden.

Laut Robert Koch-Institut ist ein Erkrankter ansteckend, solange das Virus mit dem Stuhl ausgeschieden wird – in der Regel nicht länger als acht Tage.

