Bauarbeiter von Betonmauer erdrückt – tonnenschweres Teil löste sich von Kran

Tödlicher Unfall im Duisburger Hafen

Bei Bauarbeiten am Duisburger Hafen ist ein 54-Jähriger Freitagmorgen ums Leben gekommen. Eine tonnenschwere Betonmauer fiel auf den Bauarbeiter.

Duisburg – Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Duisburg (NRW). Ein Mann wurde aus noch ungeklärten Gründen von einer schweren Betonmauer eingeklemmt. Der 54-jährige Duisburger musste wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wo er laut Polizei kurze Zeit später verstarb.

Mann von Betonmauer erschlagen: Ursache unklar – Kripo ermittelt

Wie es zu dem tragischen Unfall kam, sei noch unklar. Laut Angaben der Polizei löste sich die tonnenschwere Betonmauer von der Verankerung eines Krans, fiel auf den Mann und erdrückte ihn dabei. Reanimationsversuche vor Ort blieben erfolglos. Im Krankenhaus verstarb der 54-Jährige.

Nun hat die Kripo die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Laut Staatsanwaltschaft Duisburg wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Auch die Berufsgenossenschaft für Bauwirtschaft wurde in Kenntnis gesetzt. Im März ereignete sich in Pulheim ebenfalls ein tödlicher Arbeitsunfall, dort wurde ein Mann von einer Baggerschaufel erschlagen. (spo)