Schrottinsel Duisburg im weltweit größten Binnenhafen: Was passiert dort?

Stadtteil Duisburg-Ruhrort

+ © Hans Blossey/ IMAGO Die Schrottinsel Duisburg liegt im Duisburger Hafen (Stadtteil Duisburg-Ruhrort). © Hans Blossey/ IMAGO

Die Schrottinsel ist Teil des Duisburger Hafens. Dort ist jüngst ein Feuer ausgebrochen, das für eine riesige Rauchwolke gesorgt hat. Auf der Insel werden unter anderem Autos recycelt.

Duisburg – Am Donnerstagmorgen (10. August 2023) ist auf einem Recyclinghof im Duisburger Hafen ein Feuer ausgebrochen. Im Laufe des Tages zog eine riesige Rauchwolke über Duisburg und das Ruhrgebiet. Es brannte auf der sogenannten Schrottinsel im Stadtteil Duisburg-Ruhrort.

Schrottinsel in Duisburg ► Befindet sich im Hafen von Duisburg (Stadtteil Duisburg-Ruhrort), dem größte Binnenhafen weltweit. ► Auf der Schrottinsel werden in Hochöfen Autos und Waschmaschinen recycelt.

Schrottinsel in Duisburg befindet sich im Duisburger Hafen, dem größten Binnenhafen weltweit

Der 5,4 Quadratkilometer große Stadtteil Duisburg-Ruhrort (NRW) umfasst neben dem Großteil des Duisburger Hafens, der als größter Binnenhafen weltweit gilt, auch die sogenannte Schrottinsel. Diese befindet sich im Norden der Stadt, direkt neben der sogenannten Kohleninsel, auf der früher Kohle umgeschlagen wurde.

+ Auf der Schrottinsel im Duisburger Hafen sitzt das Schrottrecyclingunternehmen TSR. © Hans Blossey/ IMAGO

Was passiert auf der Schrottinsel in Duisburg?

Auf der Schrottinsel werden mithilfe von Hochöfen Autos und anderer Schrott, wie alte Waschmaschinen, vom Schrottrecyclingunternehmen TSR zerlegt. Deren Firmengelände ist auf der Schrottinsel angesiedelt. Aus den Materialien werden neue, zertifizierte Produkte, die unter anderem von der Thyssenkrupp Steel aufgekauft werden. Diese wiederum verwenden das Produkt für die Aufbereitung von Roheisen, wie die Thyssenkrupp Steel in einer Pressemitteilung vom 17. Mai 2021 mitteilt.

Erst im April dieses Jahres nahm die TSR eine neue Aufbereitungsanlage auf der Duisburger Schrottinsel in Betrieb, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 27. April 2023 mitteilte. Dort sollen zukünftig 450.000 Tonnen an unterschiedlichen Materialien pro Jahr recycelt werden. (cj)