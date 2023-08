Jugendliche finden Leiche in ehemaligem Krankenhaus – sie lag dort schon eine Woche

Lost Place

In einem ehemaligen Krankenhaus in Duisburg haben Jugendliche am Montag (14. August) eine Leiche gefunden. Die Identität ist noch unklar.

Duisburg – Leichenfund in Duisburg (NRW): Wie die Polizei Duisburg mitteilt, haben Jugendliche am Montagnachmittag (14. August, 17 Uhr) eine Leiche im ehemaligen St. Barbara Krankenhaus auf der Barbarastraße gefunden, das inzwischen als Lost Place gilt. „Ein Erziehungsberechtigter der Teenager alarmierte Polizei und Notarzt, der vor Ort eine ungeklärte Todesursache feststellte“, so die Polizei weiter.

Leichenfund in Duisburg: Verstorbener lag „augenscheinlich wohl schon mindestens eine Woche dort“

„Bei dem Verstorbenen, der augenscheinlich wohl schon mindestens eine Woche dort lag, handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine männliche Person; Alter bislang unbekannt. Da der Mann keine persönlichen Gegenstände und Ausweisdokumente bei sich hatte, konnte er bislang noch nicht identifiziert werden“, erklärt die Polizei. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache – zum Beispiel Sturz oder Unfall – aufgenommen.

Jugendliche finden Leiche in altem Krankenhaus in Duisburg: Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Auch ein Fremdverschulden kann aktuell noch nicht ausgeschlossen werden. Der Leichnam soll in der kommenden Woche obduziert werden. Erst kürzlich war die Leiche einer jungen Frau in Emmerich entdeckt worden. (ots/mo)

