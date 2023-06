Rocker in NRW: Warum die Gefahr auch für Unbeteiligte wächst

Nach Kopfschuss-Mord in Köln-Mülheim

+ © Fredrik von Erichsen/dpa Nach dem brutalen Kopfschuss-Mord von Köln-Mülheim ermittelt die Polizei im Rocker-Milieu: Das Opfer soll einst Mitglied der Hells Angels gewesen sein. © Fredrik von Erichsen/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Mirjam Ratmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Mirjam Ratmann schließen

Spätestens nach der tödlichen Schießerei auf offener Straße in Köln ist klar: Die Gefahr durch Rocker in NRW ist zurück. Experten glauben: Die Konflikte werden zunehmen.

Köln – In Köln sitzt der Schock immer noch tief. Am 27. Mai wurde ein 35-jähriger Mann am helllichten Tage im Böcking-Park in Köln-Mülheim erschossen. Bereits erste Hinweise hatten darauf hingedeutet, dass es sich bei dem Getöteten um ein ehemaliges Mitglied der Rocker-Gruppe „Hells Angels“ gehandelt hatte. Diese Hinweise hat die Polizei mittlerweile bestätigt. Zusätzlich erschütternd: Die Schüsse fielen auf offener Straße, am helllichten Tag. Auch völlig Unbeteiligte hätten so zu Opfern werden können.

Rocker-Schießereien am hellichten Tag mitten in Duisburg und Köln

Die zwei mutmaßlichen Täter gehörten dem sogenannten „Rhine Area“-Charter der Hells Angels an, wie die Polizei Köln zuletzt mitgeteilt hatte. Das Wort Charter bezeichnet bei den Hells Angels einen Ortsverband. Die beiden Männer werden nun mit einem weltweiten Haftbefehl gesucht – die beiden in Köln lebenden Männer waren am Freitag nicht in ihren gemeldeten Kölner Wohnungen angetroffen worden. Der Charter ist inzwischen aufgelöst worden.

+ In diesem Hinterhof einer Kölner Brauerei kam es am 27. Mai zu einer tödlichen Schießerei. © Sascha Thelen/dpa

Die Schießerei ist die dritte gewalttätige Auseinandersetzung aus dem Rocker-Milieu in NRW innerhalb eines Jahres. Im Mai 2022 hatte es bereits eine brutale Schießerei am Hamborner Altmarkt in Duisburg-Alt Hamborn gegeben, an der fast 100 Anhänger von Rockergruppen beteiligt gewesen sein sollen. Vier Menschen wurden damals verletzt.

Bei einer weiteren Schießerei Ende des Jahres 2022 in Dinslaken war ebenfalls ein ehemaliger Rocker beteiligt. Es folgten zahlreiche Razzien in NRW und im gesamten Bundesgebiet. Erst vor kurzem nahm die Polizei einen 38-Jährigen fest, der für die Schießerei in Duisburg mitverantwortlich gewesen sein sollte.

Rocker-Szene in NRW: Wie gefährlich ist sie?

Jahrelang schien es, als würde die Rocker-Szene kaum noch eine Rolle in NRW spielen – zumindest für die unbeteiligte Öffentlichkeit. Doch jetzt häufen sich die Meldungen, die auf eine steigende Gefahr aus der Szene hindeuten.

Diese Prognose hatte Rocker-Experte Achim Schmitz vom LKA-NRW bereits im vergangenen Jahr gestellt. Gegenüber der Deutschen Presseagentur sagte er damals, dass die Polizei mit der Rückkehr der Rocker in die Öffentlichkeit rechne.

Rocker in NRW: Mitgliederzahlen gehen zurück, doch die Gefahr bleibt gleich

Auch nachdem die Rocker-Gruppe Bandidos, die bis dato mitgliederstärkste Rocker-Gruppe in NRW, 2021 vom Bundesinnenministerium verboten worden war, sind Größe und Struktur der anderen Gruppen nach wie vor relativ stabil. Anfang 2023 zählte das LKA NRW rund 850 Anhänger von Rockergruppen in NRW – Tendenz sinkend. Während die Bandidos vor allem im Ruhrgebiet verbreitet waren, sind die Hells Angels in NRW vor allem im Rheinland rund um Köln aktiv.

Rockergruppen in NRW ►Als Rockergruppe bezeichnet man einen Zusammenschluss mehrerer Personen, die sich über folgende Merkmale definieren: ein streng hierarchischer Aufbau, eine enge persönliche Bindung der Gruppenmitglieder untereinander, eine geringe Bereitschaft, mit der Polizei zu kooperieren, selbst geschaffene strenge Regeln und Satzungen. ► Um sich als Gruppe nach außen zu zeigen, tragen Gruppenmitglieder gleiche Kleidung mit Abzeichen ihrer jeweiligen Gruppe. Mitglieder von Rockergruppen sind häufig in der organisierten Kriminalität aktiv. ► Macht- und Territorialinteressen gegenüber konkurrierenden Clubs werden mit hoher krimineller Energie durchgesetzt. Dabei kommt es nicht selten zum illegalen Gebrauch von Schusswaffen, gefährlicher Körperverletzung und Erpressung. Doch Mitglieder sind auch in bestimmten legalen Geschäftsbereichen wie dem Sicherheitsgewerbe, im Rotlichtbereich und mit Tattoo-Shops aktiv. ► Polizeilich relevante Rockergruppierungen werden in Deutschland als Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG) bezeichnet. Dazu zählen neben dem Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), der Bandidos MC (BMC), der Outlaws MC (OMC) und der Gremium MC (GMC). ► Anfang 2023 gab es in Nordrhein-Westfalen rund 850 Anhänger dieser Rockergruppen. Seit die „Bandidos“ 2021 verboten wurden, dominieren die „Hells Angels“ in NRW die Szene. Quelle: Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Laut Rocker-Experte Schmitz sei die Gefahr bei weitem nicht gebannt: „Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Rockerclubs sind nicht auszuschließen und können immer auftreten. Wenn es zu solchen Konflikten kommt, werden diese mit entsprechender Härte und Brutalität geführt. Dabei kann es auch zum Einsatz von Schusswaffen kommen,“ sagte er Anfang des Jahres der Neuen Westfälischen aus Bielefeld.

Rockerkriminalität in NRW: Gefährdung Unbeteiligter wird in Kauf genommen

Auf Nachfrage bestätigt auch ein Sprecher des NRW-Innenministeriums diese potenzielle Gefahr. „Im Falle von Gewalttaten unter Einsatz von Schusswaffen im öffentlichen Raum wird dabei eine Gefährdung Unbeteiligter seitens der handelnden Personen regelmäßig in Kauf genommen.“ Gerade deshalb können Rocker-Gruppen auch für Nichtbeteiligte gefährlich sein.

Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den konkurrierenden Gruppen seien seit Jahrzehnten historisch begründet sowie durch regionale Entwicklungen bestimmter Personen aktuell initiiert worden, sagt der Sprecher weiter.

+ Bei Durchsuchungen von Wohnungen mutmaßlicher Rocker fand die Polizei Duisburg im Jahr 2022 zahlreiche Waffen. © Polizei Duisburg

Zudem käme es immer wieder auch zu Konkurrenz und Gewalt zwischen Mitgliedern der gleichen Gruppe. Sollten solche Auseinandersetzungen als „Clubangelegenheiten“ bewertet werden, könne davon ausgegangen werden, dass Konflikte zunehmen würden, so der Sprecher des NRW-Innenministeriums.

Bundesweites Verbot der „Hells Angels“ wohl nicht in Aussicht

Ein bundesweites Verbot der „Hells Angels“ prüft das Bundesinnenministerium seit 2010. In einigen Städten, wie zum Beispiel in Bonn oder Düsseldorf, sind lokale Ableger des Clubs schon seit mehreren Jahren verboten.

Rockerclubs werden in Deutschland nach dem Vereinsrecht behandelt – selbst, wenn die Gruppen sich selbst nicht als Vereine sehen. Trotzdem können sie nach Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes verboten werden. Dafür braucht es eine Verbotsverfügung des jeweiligen Landesinnenministeriums.

Damit eine solche Verfügung dann aber auch Erfolg hat, müssen die Behörden nachweisen, dass Tätigkeiten eines Rockerclubs gegen Strafgesetze verstößt. Um das zu prüfen, arbeiten Behörden eng mit der Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen. Dass ein bundesweites Verbot der „Hells Angels“ so bald kommt, scheint dennoch unwahrscheinlich: zu groß wäre der polizeiliche Aufwand.

Schießerei in Köln-Mülheim: Freundin des Opfers nicht mehr in Lebensgefahr

Die Freundin des Getöteten, die bei der Tat ebenfalls schwer verletzt worden war, schwebt derweil nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. Sie war von einem Kellner eines in der Nähe liegenden Brauhauses erstversorgt worden – das rettete ihr womöglich das Leben.