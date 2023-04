Messerattacke im Duisburger Fitnessstudio: Jetzt gibt es Videoaufnahmen vom Täter

Täter auf der Flucht

Die brutale Messerattacke im John-Reed-Fitnessstudio in Duisburg hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der Täter ist immer noch auf der Flucht – aber die Polizei hat Hinweise.

Duisburg – Es geschah am helllichten Tag. Mitten in der Altstadt, am Ende der Einkaufsstraße. Das Dellviertel ist nicht fern, wo sich Cafés und Restaurants aneinanderreihen. Kein Ort, der Angst macht; kein sogenannter „Brennpunkt“ in Duisburg. Und doch passierte hier ein überaus brutales Verbrechen, das die Stadt noch immer in Schockstarre versetzt: Am Dienstagnachmittag hatte ein Unbekannter vier junge Männer im John-Reed-Fitnessstudio in Duisburg mit einer Hieb- oder Stichwaffe schwer verletzt. Eines der Opfer schwebt noch immer in Lebensgefahr. Der Täter ist immer noch auf der Flucht. Was war passiert? Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt? Und wie will die Polizei ihn fassen? Klar ist nun: Es existieren Videoaufnahmen, die den mutmaßlichen Täter zeigen sollen. Ein Überblick.

Messerangriff in Fitnessstudio in Duisburg: Was ist passiert?

Am Dienstagnachmittag stürmte ein Mann gegen 17:30 Uhr in den Umkleideraum des John-Reed-Fitnesstudios an der Schwanenstraße. Mit einer Hieb- oder Stichwaffe – genauere Angaben machen die Ermittler dazu derzeit nicht – stach er auf vier junge Männer ein. Zwei der Männer sind 24 Jahre alt, einer 32, der jüngste ist 21 Jahre alt – er schwebt nach dem Angriff immer noch in Lebensgefahr. Auch die anderen drei wurden schwer verletzt. Dann floh der Täter. Wie genau die Tat im Fitnessstudio abgelaufen ist, ist noch unklar. Es gibt keine Kamera vor Ort und die verletzten Männer sind nach wie vor nur eingeschränkt vernehmungsfähig, heißt es bei der Polizei.

Gegen 17:40 Uhr gingen nach der Attacke die ersten Notrufe bei der Polizei ein. „Meiden Sie die Schwanenstraße“, warnten die Beamten. Die Situation sei aktuell noch unübersichtlich, hieß es noch gegen 20 Uhr. Ob es sich womöglich um eine Amoktat handelte und der flüchtige Täter noch einmal zuschlagen könnte, war zu dem Zeitpunkt völlig unklar. Inzwischen sagen die Ermittler: Eine Amoktat ist unwahrscheinlich, der Täter hatte es wohl auf eine bestimmte Person abgesehen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Angriff eine gezielte Attacke auf den 21 Jahre alten Mann, der immer noch in Lebensgefahr schwebt. Die anderen drei Männer, auf die der Täter ebenfalls eingestochen hatte, seien demnach mehr oder minder rein zufällig zu Opfern geworden. „Ob sie helfen und den 21-Jährigen schützen wollten oder dem Täter schlichtweg im Weg standen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen“, so eine Sprecherin der Polizei Duisburg gegenüber wa.de.

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul sagte gegenüber dpa: „Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es sich um eine Amoktat handelt“. Und weiter: „Ich hoffe jetzt, dass die Opfer schnell genesen und sich alle, die vor Ort waren und diese schreckliche Tat gesehen haben, erholen werden.“

Abdelkarim war nur Minuten vorher im Fitnessstudio in Duisburg

Nur wenige Minuten vor der Tat hatte der Duisburger Comedian Abdelkarim im Duisburger John-Reed-Fitnessstudio trainiert. Er äußerte sich später dazu via Facebook: „Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen. Ich war zwar gestern beim Sport, aber ich habe das Fitnessstudio ca. 20 Minuten vor dem Angriff verlassen. Mir geht es also gut. Der Angriff ist natürlich trotzdem hart und nicht in Worte zu fassen. Leider wurden 4 Menschen schwer verletzt. Ich wünsche ihnen viel Kraft und hoffe, dass es ihnen sehr bald besser geht.“

Attacke im John-Reed-Fitnessstudio Duisburg: Was ist über den Täter bekannt?

Die Polizei sucht nun den immer noch flüchtigen Täter. Anhand von Zeugenaussagen ergibt sich eine klare Täterbeschreibung:

Der mutmaßliche Täter soll etwa 30 Jahre alt sein

Er ist circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur

Der Mann trägt einen schwarzen, langen Vollbart

Insgesamt hat er ein südländisches Erscheinungsbild

Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunklen, langärmliger Pullover sowie dunkle Hose

Außerdem hatte er eine schwarze Kappe mit nach vorne gedrehtem Schirm auf dem Kopf

Inzwischen hat die Polizei Kameraaufnahmen ausgewertet: Darauf ist der Täter zu sehen. Zeugen haben ihn erkannt.

Ein Verdacht, der schnell die Runde machte: Steht die Tat im Zusammenhang mit Streitigkeiten im Clan-Milieu? Immerhin gilt Duisburg neben Essen als eine Hochburg der Clankriminalität. Bei Racheakten zwischen Clans hatte es in der Vergangenheit ähnlich brutale Überfälle gegeben. Auch Streitigkeiten im Rocker-Milieu erschienen auf den ersten Blick denkbar: In Duisburg gab es immer wieder schwere Auseinandersetzungen unter anderem zwischen Bandidos und Hells Angels. Aber: „Aktuell haben wir keine Hinweise, dass es Bezüge zu Clan-Streitigkeiten oder Rockern gibt“, so ein Polizeisprecher am Donnerstag gegenüber wa.de von Ippen-Media.

Täter nach Attacke im Fitnessstudio auf der Flucht: Wie will die Polizei ihn fassen?

Die Ermittlungen werden aktuell noch vor allem durch zwei Umstände erschwert:

Am Tatort im John-Reed-Fitnessstudio gibt es keine Kameras, die die Geschehnisse hätten aufzeichnen können

Die vier schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzten Männer sind nach wie gar nicht oder nur eingeschränkt vernehmungsfähig

Aber die Ermittlungen liefen auf Hochtouren, so ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Wir werten aktuell Videoaufnahmen von Kameras aus, die im Umfeld des Fitnessstudios etwa an Geschäften und Restaurants angebracht sind“, so der Sprecher weiter. „Ohne ins Detail zu gehen: Wer in das Fitnessstudio will, wird in diesem Bereich unterwegs sein müssen.“ Inzwischen waren die Auswertungen erfolgreich: Der Täter ist auf den Aufnahmen zu sehen, Zeugen haben ihn erkannt.

Wie geht es den Opfern des Angriffs im Fitnessstudio?

Drei der jungen Männer waren am Dienstag lebensgefährlich verletzt worden, einer schwer. Zwei von ihnen sind inzwischen außer Lebensgefahr. Der Zustand des jüngsten Opfers ist indes noch kritisch: Der 21 Jahre alte Mann wurde bereits einmal operiert, eine zweite Operation sei möglich, sagte die ermittelnte Staatsanwältin Jill Mc Culler gegenüber der dpa. (pen)

