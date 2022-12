Riesige Stichflamme – Gasleitung in Duisburg explodiert

Explosion an Gasleitung

+ © Christoph Reichwein/dpa Eine Gasleitung in Duisburg wurde bei Bauarbeiten beschädigt, eine Stichflamme war die Folge. © Christoph Reichwein/dpa

In Duisburg kommt es aktuell zu einem großen Feuerwehreinsatz. Offenbar ist dort eine Gasleitung explodiert.

Duisburg – Gasexplosion in Duisburg: Wie die Polizei mitteilt, hat es im Bereich einer Baustelle an der Straße Im Bonnefeld offenbar eine Explosion an einer Gasleitung gegeben. „Die Ursache und die genauen Umstände sind derzeit unklar. Bitte umfahren Sie den Bereich großräumig“, so die Polizei weiter. Teile der B288 seien derzeit gesperrt. „Außerdem ist im Autobahnkreuz Duisburg-Süd die Zufahrt zur B288 gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nach derzeitigem Stand sollen vier Personen verletzt sein“, heißt es in einer Mitteilung. Eine davon schwer, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

+ In einer Baugrube in Duisburg ist es zu einer Explosion gekommen, es gab eine meterhohe Stichflamme. © Christoph Reichwein/dpa

Riesige Gasexplosion in Duisburg – Meterhohe Stichflamme; Ursache bislang noch unbekannt

Was? In der Nähe einer Tankstelle in Duisburg ist am Dienstag eine Gasleitung explodiert. Es kam zu einer haushohen Stichflamme, der Einsatz der Feuerwehr dauert an.

In der Nähe einer Tankstelle in Duisburg ist am Dienstag eine Gasleitung explodiert. Es kam zu einer haushohen Stichflamme, der Einsatz der Feuerwehr dauert an. Wo? Duisburg, Baustelle an der Straße Im Bonnefeld

Duisburg, Baustelle an der Straße Im Bonnefeld Wann? Dienstag, 20. Dezember, gegen 14:30 Uhr

Auch ein mit Gasflaschen beladener Gefahrguttransporter geriet in Brand. Er konnte aber schnell gelöscht werden. Die Polizei warnte vor einer großen Rauchwolke über dem westlichen Duisburger Stadtteil Mündelheim, die in Richtung Krefeld ziehe. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. In den umliegenden Straßen gab es zeitweise keinen Strom. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Dieser Text wird laufend aktualisert. (mo)