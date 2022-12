Explosion an Gasleitung sorgt für meterhohe Stichflamme in Duisburg

Rauchwolke zu sehen

Eine Gasleitung in Duisburg wurde bei Bauarbeiten beschädigt, eine Stichflamme war die Folge.

Eine riesige Stichflamme hat am Dienstag für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Offenbar ist dort eine Gasleitung explodiert.

Duisburg – Gasexplosion in Duisburg: Wie die Polizei mitteilt, hat es im Bereich einer Baustelle an der Straße Im Bonnefeld offenbar eine Explosion an einer Gasleitung gegeben. Dabei war eine haushohe Stichflamme zu sehen, die aus einer Baugrube aufstieg. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und rund 50 Kräften im Einsatz, gegen 15:30 Uhr war das Feuer jedoch unter Kontrolle und der Einsatz beendet. Dies bestätigt eine Polizei-Sprecherin aus Duisburg auf 24RHEIN-Nachfrage. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt, eine vierte Person „mittelschwer“, wie die Sprecherin mitteilte.

Riesige Gasexplosion in Duisburg – Meterhohe Stichflamme; Ursache bislang noch unbekannt

Infolge der Explosion habe auch ein mit Gasflaschen beladener LKW gebrannt; dieses Feuer konnte durch die Brandbekämpferinnen und -bekämpfer allerdings schnell gelöscht werden. „Inzwischen ist auch das Feuer nicht mehr sichtbar“, erklärte die Polizei-Sprecherin in Duisburg gegen 15:45 Uhr gegenüber 24RHEIN. Zudem ist seit etwa 15:50 Uhr auch die B288 wieder freigegeben. Diese war für die Dauer des Einsatzes gesperrt worden.

Zudem wurde vor einer großen Rauchwolke über dem westlichen Duisburger Stadtteil Mündelheim gewarnt, die in Richtung Krefeld ziehe. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. In den umliegenden Straßen gab es zeitweise keinen Strom. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Dieser Text wird laufend aktualisert. (mo)