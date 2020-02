Bombe an der A40 gefunden: Autobahn wird heute für Entschärfung gesperrt

Blindgänger im Ruhrgebiet

In Duisburg ist am Mittwoch (26. Februar) eine Bombe gefunden worden. Der Blindgänger wird heute entschärft. Die A40 wird für die Entschärfung gesperrt.

Duisburg - In Duisburg-Neuenkamp in der Nähe der A40 ist an der Straße „Am Schlütershof / Am Alten Flugplatz“ heute (Mittwoch, 26. Februar) bei Bauarbeiten eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden worden. Das teilte die Stadt Duisburg am Nachmittag mit.

Bombe in Duisburg muss entschärft werden

"Aufgrund neuer Bestimmungen muss diese noch heute durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden", heißt es von der Stadt. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiere derzeit die weiteren Maßnahmen.

In diesem Bereich liegt der Evakuierungsradius: