Überflutete Straßen bei Gewitter und Starkregen in Düsseldorf

Feuerwehr im Einsatz

In Düsseldorf kommt es durch Starkregen derzeit zu etlichen Feuerwehreinsätzen. Straßen sind überflutet, Gullys laufen über.

Düsseldorf – Schwere Unwetter mit Starkregen in NRW sorgen am Freitag (25. August) auch in Düsseldorf für etliche Feuerwehreinsätze. Bereits am Vormittag gab es mehrere Warnungen durch den Deutschen Wetterdienst (DWD). Ab Mittag waren die Folgen des Unwetters sichtbar: In Benrath stand eine Straße nach Starkregen vollständig unter Wasser, auch in der Innenstadt rückt die Feuerwehr derzeit zu ersten Einsätzen aus. Im Stadtgebiet sind immer wieder Sirenen zu hören.

+ In Düsseldorf kommt es derzeit zu heftigen Gewittern (Symbolbild). © Julian Stratenschulte/dpa

Feuerwehr in Düsseldorf im Dauereinsatz – Videos zeigen Ausmaß des Starkregens

„Das Wasser kommt von oben und unten“, heißt es beim Kanal „BlaulichtRheinlandNRW“ auf X. Ein entsprechendes Video dazu wurde geteilt. Ob auch Keller überflutet sind und leergepumpt werden müssen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch beim Verkehr gibt es durch das Unwetter Einschränkungen: Auf der Danziger Straße staut sich der Verkehr auf Höhe Froschenteich derzeit, Autofahrende müssen mit etwa 45 Minuten Verzögerung rechnen – Tendenz steigend. Die Straße ist Teil der Duisburger Landstraße/B8 und führt am Flughafen Düsseldorf entlang durch Derendorf und gilt als wichtige Verkehrsader in der NRW-Landeshauptstadt. Auch die Autobahn A46 ist derzeit aufgrund von Unwettern dicht. (mo)

