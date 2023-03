Herzzereißender Parkplatz-Fund: Ausgesetztes Tier wachte über totes Geschwisterchen

Trauriges Schicksal

+ © H.Tschanz-Hofmann/imago In Düsseldorf wurde ein Kaninchen ausgesetzt. Es wachte über sein bereits totes Geschwisterchen. (Symbolbild) © H.Tschanz-Hofmann/imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lea Creutzfeldt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Lea Creutzfeldt schließen

Ein kleines Kaninchen kauerte auf einem Parkplatz über seinem bereits toten Geschwisterchen, bis es gefunden und ins Tierheim Düsseldorf gebracht wurde.

Düsseldorf – Traurige Tierschicksale bekommt man in Tierheimen häufig mit, aber diese Geschichte ist besonders herzzerreißend: Am Montagvormittag brachte ein Finder ein junges Kaninchen in das Tierheim in Düsseldorf. Dieser hatte das kleine Tier auf einem Park-and-Ride-Parkplatz an der Universitätsstraße am Südpark entdeckt. Doch das Kaninchen war nicht alleine – es hockte dort tapfer an der Seite seines bereits verstorbenen Geschwisterchens und wich ihm nicht von der Seite.

Der aufmerksame Finder sicherte beide Jungtiere und brachte sie ins Tierheim. Für das zweite Kaninchen kam jede Hilfe zu spät.

Tierheim Düsseldorf: Kaninchenjungtier muss in Quarantäne

Laut dem Tierheim Düsseldorf ergab eine erste tierärztliche Untersuchung, dass es dem Kaninchen soweit gut geht. Allerdings ist es mit circa zehn Wochen noch sehr jung – in diesem Alter sollten Kaninchen eigentlich noch bei ihrer Mutter sein.

Um die anderen Kaninchen im Tierheim nicht zu gefährden, muss das Kaninchenjungtier, das die Tierheimmitarbeiter auf den Namen Luis tauften, nun zunächst eine Zeit lang in Quarantäne. Das Tierheim geht davon aus, dass sich kein Besitzer melden wird. Luis kommt deshalb nach überstandener Quarantäne und Kastration in die Vermittlung. Für den noch etwas schüchternen Luis wünscht sich das Tierheim Düsseldorf ein Zuhause, in dem bereits ein weibliches Kaninchen vorhanden ist.

Viele Abgaben im Tierheim: Besitzer sind oft überfordert

Laut Theresa Grauel, Tierpflegerin im Tierheim Düsseldorf, kann das Tierheim meist genauso viele Tiere vermitteln, wie zu ihnen gebracht werden. Es komme aber auch vor, dass das Tierheim keinen Platz hat, um Abgabetiere aufzunehmen. In solchen Fällen versuche das Tierheim, weitere Anlaufstellen für eine Abgabe zu nennen und biete an, bei der Vermittlung zu helfen.

Manche Tierbesitzer setzen ihr Tier dennoch einfach auf der Straße aus – was, wie man am Beispiel von Luis und seinem toten Geschwisterchen sieht, niemals die richtige Lösung ist. Es kommt leider viel zu oft vor, dass Kleintiere einfach auf der Straße ausgesetzt werden – wie auch Anfang Januar in Duisburg: Dort wurden zwei kranke Meerschweinchen in einem Umzugskarton ausgesetzt. (lc) Fair und unabhängig informiert, was in NRW passiert – hier unseren kostenlosen 24RHEIN-Newsletter abonnieren.