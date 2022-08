Harry und Meghan kommen nach Düsseldorf – so läuft ihr Besuch ab

Royals zu Besuch

Herzogin Meghan und Prinz Harry waren bereits im April 2022 bei den Invictus Games in Den Haag.

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen im September 2022 Düsseldorf. Geplant ist unter anderem eine Schiffsfahrt auf dem Rhein. Können Fans die Royals sehen?

Düsseldorf – Hoher Besuch wird im Düsseldorfer Rathaus erwartet: Im September reisen Prinz Harry und Herzogin Meghan nach Deutschland – und statten der Landeshauptstadt einen Besuch ab. Für Prinz Harry hat der Besuch wichtige Bedeutung: 2023 sollen die „Invictus Games“ in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf stattfinden, ein paralympischer Sportwettkampf für im Einsatz verletzte Soldaten und Veteranen und Herzensprojekt des britischen Prinzen.

Wann sind Harry und Meghan in Düsseldorf?

Wann? Dienstag, 6. September 2022

Dienstag, 6. September 2022 Wie lange? Noch nicht bekannt.

Noch nicht bekannt. Wo? Düsseldorf (NRW)

Prinz Harry und Meghan in Düsseldorf: Wie läuft ihr Besuch ab?

Prinz Harry und Meghan kommen am frühen Nachmittag (06. September) in Düsseldorf an

Empfang im Rathaus Düsseldorf: Prinz Harry hält eine Rede und trägt sich in das Goldene Buch der Stadt ein

Schiffsfahrt über den Rhein bis zum Düsseldorfer Stadion

Im Stadion: Pressekonferenz

Prinz Harry trifft sich für die Invictus Games mit den Organisatoren, den Athleten und deren Familien in Düsseldorf

Warum kommen Meghan und Harry nach Düsseldorf?

Prinz Harry möchte sich bei seinem Besuch im September mit den Organisatoren, den Athleten und ihren Familien treffen. Der Besuch des königlichen Paars wurde am Montag, 15. August 2022, bekannt gegeben.

Wo kann ich Meghan und Harry in Düsseldorf sehen?

Es sind noch keine Informationen dazu bekannt, wo Fans auf Meghan und Harry treffen können.

Prinz Harry für Herzensprojekt in Düsseldorf: Invictus Games 2023

Die Invictus Games sind das Herzensprojekt von Prinz Harry. Sie fanden erstmals 2014 statt. Mit Düsseldorf ist erstmals ein Veranstaltungsort in Deutschland dafür vorgesehen. Die Spiele werden vom 9. bis 16. September 2023 in Düsseldorf stattfinden. „Wir freuen uns sehr, dem Schirmherrn der Invictus Games Foundation die Gastgeberstadt und den Invictus Games Park in der Merkus Spiel-Arena für die Spiele im nächsten Jahr zu präsentieren“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) laut dpa.

Wie lange bleiben Harry und Meghan in Düsseldorf?

Vermutlich reisen Harry und Meghan noch am selben Tag wieder ab. Die Royals haben in den Tagen nach ihrem Düsseldorf-Besuch bereits Anschlusstermine in Großbritannien.

Polizei Düsseldorf bereitet sich auf den Besuch vor – es wird Straßensperrungen geben

Der Besuch von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird „polizeilich begleitet“ werden, teilte eine Sprecherin mit. Neben dem Personenschutz sind auch Straßensperrungen geplant. Welche Straßen gesperrt werden, ist noch nicht bekannt.

Prinz Harry und Herzogin Meghan ► Im November 2016 wurde die Beziehung von Meghan Markle und Prinz Harry offiziell vom britischen Königshaus bestätigt. ► Im November 2017 verlobten sich Meghan und Harry ► Am 19. Mai 2018 heirateten Meghan Markle und Prinz Harry in der St. George Chapel in Windsor. ► Am 6. Mai 2019 brachte Herzogin Meghan ihr erstes Kind zur Welt: Archie Harrison. ► Am 04. Juni 2020 wurde ihre Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor geboren ► 2020 haben sich Harry und Meghan aus der royalen Familie zurückgezogen. Trotz ihres Rücktritts unterstützt das Königshaus sie weiterhin.

(spo mit dpa)