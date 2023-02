Streiks bei Bus und Bahn: Wie ist die Lage bei der KVB in Köln?

Streik bei Bus und Bahn

+ © Henning Kaiser/dpa Drohen auch bei der KVB in Köln Streiks? (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Schon jetzt gibt es Bus- und Bahnstreiks in NRW. Bisher wurde die KVB in Köln verschont. In diesem Artikel gibt es den aktuellen Stand zu Streiks im ÖPNV.

Köln – Schon jetzt wurden für Düsseldorf und vielen weiteren Städten in NRW Streiks in Bus und Bahn angekündigt. Aber wie sieht es in Köln aus? Drohen auch bei der KVB Streiks und welche Auswirkungen gibt es dann für Bus und Bahn? Immerhin brach in der Vergangenheit bei einem KVB-Streik der komplette Bahnverkehr zusammen.

24RHEIN hat mit Verdi und der KVB über mögliche Streiks in Köln gesprochen.

Einen genauen Termin für einen KVB-Streik gibt es noch nicht. (jw)