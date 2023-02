Droht Arktischer Winter in NRW? Wetterexperte erklärt Wetterphänomen

Wetter in NRW

+ © Wolfram Steinberg/dpa Droht NRW ein Wintereinbruch mit Minus 20 Grad im Februar? (Symbolbild) © Wolfram Steinberg/dpa

Der Begriff Polarwirbel taucht in den vergangenen Wochen immer wieder auf. In NRW seien Temperaturen von Minus 20 Grad möglich. Ein Experte klärt auf.

Köln – Verschiedene Prognosen erreichten Nordrhein-Westfalen und Deutschland in den vergangenen Wochen. Ein Wintereinbruch mit Minusgraden, ausgelöst durch den arktischen Polarwirbel – das Resultat der Erderwärmung. Doch inwiefern ist das erschreckende Szenario tatsächlich möglich? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Meteorologe Dominik Jung sprechen von „Panikmache“. Stattdessen kündigt Jung „Frühlingswetter statt arktischer Kälte“ an.

24RHEIN erklärt, was hinter dem Polarwirbel steckt und wie sich das Wetter für NRW im Februar entwickelt. (spo)