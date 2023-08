Drogen-Plantage in NRW entdeckt – Feuerwehr muss mit Atemschutzmasken anrücken

Einsatz

Die Polizei hat in Bergkamen eine größere Drogen-Plantage entdeckt und die Pflanzen sichergestellt. Die Feuerwehr ist sogar mit Atemschutzmasken im Einsatz – um nicht „high“ zu werden.

Bergkamen – Die Polizei hat am Samstag in Bergkamen (NRW) eine größere Drogen-Plantage sichergestellt. Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme, allerdings soll es vor Ort stark nach Marihuana riechen – auf Bildern ist zudem zu sehen, wie Einsatzkräfte entsprechende Pflanzen forttragen.

Genaue Größe der Drogenplantage in Bergkamen noch unbekannt

Die Beamten sind mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, unter anderem einer Hundertschaft, vor Ort: Bei dem Objekt handelt es sich um ein Hinterhaus oder eine Art kleinere Gewerbehalle im Hinterhof eines Wohnhauses. Auch über die genaue Größe beziehungsweise Art sowie Anzahl möglicher Pflanzen sind noch keine Angaben gemacht worden. Die Polizei Unna erklärte auf wa.de-Nachfrage, dass der Einsatz „derzeit“ noch laufe.

Kurios: Offenbar ist auch die Feuerwehr mit ihren sonst eher von Bränden her bekannten Atemschutzmasken involviert, vermutlich damit die Ermittler der Polizei durch das Atmen in dem Gebäude nicht „high“ werden. Vorausgegangen war möglicherweise ein Brand der Cannabis-Plantage, wodurch diese möglicherweise erst entdeckt worden war.

Cannabis soll in Deutschland in Teilen legalisiert werden. Wer Marihuana konsumiert hat, sollte allerdings nicht Auto fahren. Kiffen am Steuer wird teuer.