Drei Männer beim Baden vom Rhein mitgerissen – einer wird vermisst

Rettungsdrama in Düsseldorf

+ © Justin Brosch/dpa Die Suchaktion nach dem 22-Jährigen am Rhein dauerte bis in den späten Samstagabend. © Justin Brosch/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Benjamin Stroka schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Benjamin Stroka schließen

Drei junge Männer gingen am Samstag zum Baden in den Rhein bei Düsseldorf. Sie wurden von einer Strömung erfasst. Zwei haben überlebt, einer wird noch vermisst.

Düsseldorf – Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich. Darauf weisen Städte und Rettungskräfte seit Jahren regelmäßig hin. Trotzdem kommt es immer wieder zu Badeunfällen im Rhein – so auch am Wochenende. Am Samstag gab es einen Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr am Rhein bei Düsseldorf. Dort wurden drei junge Männer (22 bis 24 Jahre alt) beim Baden im Rhein von der Strömung mitgerissen. Einer von ihnen verschwand und wird noch immer vermisst. Die anderen beiden hatten Glück.

Badeunfall im Rhein: Zwei Männer konnten sich retten, einer trieb ab

Die drei Männer sollen laut Angaben von Polizei und Feuerwehr am späten Samstagnachmittag in Düsseldorf-Himmelgeist zum Baden in den Rhein gegangen sein. Beim Schwimmen in einer Buhne des Flusses wurden sie von einem Sog erfasst und mitgerissen.

Ein Mann konnte sich an einem größeren Stein festhalten und so aus dem Rhein retten. Ein zweiter Mann wurde von einem Zeugen mit einem Schlauchboot aus dem Wasser gerettet. Der Dritte aus der Gruppe, ein 22-Jähriger aus Wuppertal, wurde mitgerissen und abgetrieben.

22-Jähriger aus Wuppertal nach Badeunfall im Rhein vermisst

Er verschwand im Rhein und konnte bislang nicht gefunden werden. Die Suche dauerte bis in den späten Abend. Dabei wurden auch Rettungsboote und zwei Hubschrauber eingesetzt – ohne Erfolg. „Trotz umfangreicher Suche auf dem Rhein und in Ufernähe konnte der vermisste Mann nicht gefunden werden“, teilt die Feuerwehr mit.

Buhnen in Flüssen Buhnen dienen in Flüssen zumeist zur Vertiefung von Fahrrinnen oder der Renaturierung. Sie sind aber auch dazu da, um die Fließgeschwindigkeit des Stromes in seiner Mitte zu erhöhen. Buhnen werden zumeist rechtwinklig zum Uferverlauf errichtet und ragen dadurch ein Stück weit in den Fluss. Sie werden auch als Kribbe, Stack oder Höft bezeichnet.

Schwimmen im Rhein ist lebensgefährlich – Feuerwehr und DLRG warnen

Die Feuerwehr Düsseldorf betont nochmal, dass das Schwimmen im Rhein lebensgefährlich ist – auch in den Buhnen. Dort bilden sich laut Feuerwehr oft gefährliche Strudel und Strömungen. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft betont: „Die starke Strömung, Strudel und auch die Bodenbeschaffenheit sind kaum mit dem bloßen Auge zu erkennen und können einen Schwimmer sehr schnell in Lebensgefahr bringen. Auch die Fläche zwischen den Buhnen, die zur Strömungsregulierung und zur Minimierung der Abtragung des Ufers errichtet wurden, bietet hier keine Sicherheit.“ Erst Ende Mai kamen ein 36-jähriger Vater und sein sieben Jahre alter Sohn beim Baden im Rhein ums Leben.

In NRW gab es am Wochenende bereits zwei Badeunfälle – beide endeten tödlich. In Kerken starb eine Frau beim Schwimmen im Freizeitbad des Eyller Sees. In Issum ist ein Mann beim Baden in einem Baggersee ertrunken. (bs/dpa)