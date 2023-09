Experten sagen in Studie über Dortmund große Überraschung voraus

Facebook

Wie ist Dortmund für die Zukunft aufgestellt? Eine Studie vergleicht Deutschlands Städte und hat für Dortmund eine Überraschung parat.

Dortmund – „Ungleiches Deutschland“ – so heißt der Titel einer Studie, die das Dortmunder Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung erarbeitet hat. Der Titel hat keine Überraschungen parat: Deutschland geht es nicht überall gleich gut, es gibt viele Probleme. Für Dortmund allerdings sagen die Experten jedoch eine unerwartete Prognose voraus, weiß RUHR24.

Experten sehen Prognose für Dortmund – Stadt ist „altindustriell“ geprägt

Die Zeiten, als das Ruhrgebiet noch das pulsierende Herz der Bundesrepublik war, sind längst vorbei. Zechen sind stillgelegt, die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Städte sind entweder marode oder befinden sich mitten im Strukturwandel.

Zwar gibt es beispielhafte Projekte, die den Wandel von einer Industriebrache hin zum Tourismusmagneten geschafft haben – wie den Phoenix See in Dortmund, der früher ganz anders aussah – dennoch hängt das Ruhrgebiet im Deutschland-Vergleich oft hinterher.

Die Studie des ILS sieht aber gerade in den größeren NRW-Städten im Ruhrgebiet deutliches Potenzial nach oben. Obwohl Dortmund in der 28 Seiten umfassenden Arbeit als „altindustriell geprägte Stadt mit strukturellen Herausforderungen“ gezählt wird, sehen die Experten hier „wichtige Ressourcen und Potenziale“.

Wirtschaft in Dortmund – Gute Aussichten für die Stadt

Dortmund sei neben Städten wie Hamburg, München, Bochum oder Essen gut für die Zukunft aufgestellt, heißt es in einer Experten-Antwort gegenüber der WAZ.

Bedeutet: In Dortmund würden viele gut qualifizierte Menschen leben, es gibt Hochschulen und eine hohe Anziehungskraft für ausländische Fachkräfte, Studenten und Akademiker. Auch Unternehmensgründungen seien ein Grund für die gute Bewertung der Ruhrgebietsmetropole. Zuletzt hatte unter anderem eine Holland-Kette die Eröffnung in Dortmund angekündigt.

Politik muss in Infrastruktur investieren – Dortmund mit guten Prognosen

Weiter heißt es aber auch in der Studie, dass die Politik jetzt handeln müsse, damit aus einer guten Perspektive kein Fiasko wird. So nennt das ILS in einem Punkt, dass „staatliche Investitionen in die Infrastruktur eine Grundvoraussetzung sind“, um die Herausforderungen zu bewältigen.

+ Die Aussichten für Dortmunds Zukunft sind laut ILS gar nicht so schlecht. © RHR-Foto/Dennis Ewert/ Imago

Auf der anderen Seite müsse aber auch der Haushalt der Städte und somit der Handlungsspielraum für Investitionen überdacht werden. Kommunen sollten finanziell entlastet und die Altschuldenproblematik gelöst werden, heißt es im WAZ-Bericht.

Dortmund könnte also eine rosige Zukunft bevorstehen. Allerdings ist die Stadt auch selbst gefragt. Zuletzt reagierte Dortmund auf „Drogen-Zombies“ mit der Einrichtung eines Sonderstabs, bestehend aus Stadtvertretern und der Polizei.

