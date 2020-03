Trauer im Dortmunder Zoo: Trampeltier-Fohlen kurz nach der Geburt gestorben 

Es wurde nur wenige Tage alt

Im Dortmunder Zoo ist ein Trampeltier-Fohlen verstorben. Dabei ist es erst am Samstag vor den Augen zahlreicher Besucher zur Welt gekommen.

Die Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Dortmund - Der Dortmunder Zoo trauert. Das Trampeltier-Fohlen, das am Samstag (7. März) vor den Augen der Besucherinnen und Besucher im Zoo Dortmund geboren wurde, ist heute (10. März) in den frühen Morgenstunden verstorben, wie RUHR24.de* berichtet.

Zoo Dortmund: Pfleger fanden Trampeltier-Fohlen leblos im Stall

Bei Dienstantritt fand das Pflegepersonal das junge Trampeltier leblos im Stall. Die Pfleger konnten nichts mehr tun. Das Fohlen hatte ohnehin keinen einfachen Start in die Welt. Von Anfang an wollte es nicht bei seiner Mutter, Trampeltier Dilara, trinken. Es musste von Pflegerinnen und Pflegern gefüttert werden.

Diese Startschwierigkeiten waren jedoch auch in der Vergangenheit bei den Trampeltier-Fohlen Maggie und Merle festgestellt worden, die am Ende durchgekommen sind. Da das neugeborene Fohlen zudem einen recht kräftigen Eindruck machte, war man zuversichtlich, dass auch dieses Fohlen überlebt.

Dortmunder Zoo: Trampeltier wird pathologisch untersucht

Diese Zuversicht hat sich heute leider zerschlagen. Der Verlust trifft den Zoo Dortmund und die nach eigenen Angaben Belegschaft sehr. Um die genaue Todesursache festzustellen, wird das Tier nun pathologisch vom Veterinäruntersuchungsamt untersucht.

In den sozialen Netzwerken bekommt der Dortmunder Zoo viele Beileidsbekundungen. Eine Userin schreibt: "Oh nein, das tut mir so leid. Mein Mitgefühl gilt den lieben Tierpflegern. Dir kleiner Schatz wünsche ich eine gute Reise über den Regenbogen. Danke, dass wir dich noch kennenlernen durften. Bin unendlich traurig." Eine andere Userin schreibt auf Facebook: "Ach, das ist so traurig. Alles Gute auf deiner letzten Reise kleiner Schatz und den Pflegern ganz viel Kraft."

Dortmunder Zoo bekommt viel Zuspruch in den sozialen Medien

Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen vom Wuppertaler Zoo. Dort wurde vor wenigen Tagen Elefanten-Baby "Tsavo" geboren. Das männliche Kalb, benannt nach einem afrikanischen Nationalpark, ist putzmunter und gilt als besonders kräftig. Kema

