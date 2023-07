Dortmunder Zoo verkündet Hiobsbotschaft: 48 Tiere eingeschläfert

Facebook

Im Dortmunder Zoo machte eine unheilbare und oft tödlich endende Virus-Erkrankung die Runde. Fast 50 Tiere hat der Zoo deshalb einschläfern lassen.

Dortmund – In einem Statement auf Facebook verkündete der Dortmunder Zoo am Samstag (29. Juli), dass man 48 Tiere einschläfern ließ. Wie es dazu kam und warum dieser Schritt für den NRW-Zoo unausweichlich schien, hat RUHR24 zusammengefasst.

Unheilbare Virus-Erkrankung: Zoo Dortmund lässt 48 Tiere einschläfern

Bei den eingeschläferten Tieren im Dortmunder Zoo handelt es sich um 48 Mönchsittiche, die zu den Papageien zählen. Grund dafür sei gewesen, dass man bei einigen der Tiere „die für Papageien hoch ansteckende, nicht heilbare und oft tödlich ausgehende Virus-Erkrankung „Psittacine Beak and Feather Disease“ nachweisen konnte.“

+ Der Dortmunder Zoo sah sich gezwungen, 48 Mönchsittiche einzuschläfern. Eine tödliche Virus-Erkrankung hätte noch viele weitere Tiere infizieren können. © Uwe Bergwitz/Zoonar/Imago

Dortmunder Zoo: Hohe Ansteckungsgefahr für andere Papageien

Zu Deutsch heißt die nachgewiesene Krankheit so viel wie „Feder- und Schnabelkrankheit der Papageien“. Laut dem Facebook-Statement des Zoos in Dortmund hätte sich diese auch auf „andere Papageien und Sittiche“ übertragen können. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt sah man eine Einschläferung der 48 Mönchsittiche „im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung“ als das kleinere Übel an.

Die toten Sittiche wurden für eine Studie über die Gehirnentwicklung von Papageienvögeln an das Universitätsklinikum Düsseldorf übergeben. So habe „die notwendige Tötung der Tiere noch einen Mehrwert in der Forschung“, wie der Dortmunder Zoo auf Facebook mitteilt (weitere News aus Dortmund auf RUHR24).

Zoo Dortmund bittet um Verständnis: „Sind sehr getroffen“

In dem Statement bittet der Dortmunder Zoo um Verständnis für „diesen sehr schweren Schritt“. Man selbst „und vor allem die zuständigen Tierpfleger, sind sehr getroffen“. Zuletzt traf auch der Zoo Münster eine Horror-Entscheidung, woraufhin Besucher mit einem Boykott drohten.

