Dortmund vor monatelanger XXL-Vollsperrung: Viele Regionalzüge betroffen

Die Deutsche Bahn werkelt weiter in Dortmund. Bahnfahrende müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Dortmund – Bahnfahren in NRW gleicht häufiger einem Abenteuer als einer entspannten Fahrt zum Zielort. Viele Baustellen und Modernisierungspläne der Deutschen Bahn werden zum Hindernis und zur Geduldsprobe für Reisende. Der Startschuss für die nächste Baustelle in Dortmund fällt schon bald, wie RUHR24 berichtet.

XXL-Sperrung auf Dortmunder Schienen: Reisende müssen sich auf Umleitungen einstellen

Die Baustelle am Dortmunder Hauptbahnhof währt nun schon rund fünf Jahre, hat zwar schon wichtige Meilensteine erreicht, doch wird sich noch eine Weile ziehen. Und nicht nur das Gebäude samt Bahnsteigen soll frisch gemacht werden, jetzt will die Deutsche Bahn auch in die Gleise investieren.

Betroffen sind die Gleise zwischen dem Dortmunder Hauptbahnhof und Dortmund-Hörde. In der Zeit von Donnerstag, 24. August, bis Montag, 30. Oktober, soll hier gewerkelt werden. Während die Deutsche Bahn für die Schieneninfrastruktur rund 14 Millionen Euro investiert, müssen Fahrgäste wohl einiges an Geduld investieren. Denn die Bauarbeiten bringen Ausfälle und Umleitungen im Bahnverkehr mit sich.

Umleitungen vom Dortmunder Hauptbahnhof: Deutsche Bahn baut weiter

Die Auswirkungen der Baustelle betreffen vier Regionalverbindungen. Hier alle Infos im Detail:

Vom 25. August bis zum 9. Oktober

Die Linie 57 (DB Regio) wird zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Fröndenberg umgeleitet. Der Halt Dortmund-Hörde entfällt, ersatzweise halten die Züge in Witten Hbf und Schwerte (Ruhr).

wird zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Fröndenberg umgeleitet. Der Halt Dortmund-Hörde entfällt, ersatzweise halten die Züge in Witten Hbf und Schwerte (Ruhr). Die RB 53 (DB Regio) und RB 59 (Eurobahn) entfallen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Hörde. Ersatzbusse kommen zum Einsatz, außerdem können Reisende die U-Bahn-Linie 41 nutzen.

entfallen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Hörde. Ersatzbusse kommen zum Einsatz, außerdem können Reisende die U-Bahn-Linie 41 nutzen. Inwieweit die Spieltage des BVB betroffen sein werden, ist derzeit noch nicht ganz klar. Laut Deutscher Bahn werde aktuell geprüft, ob an den Spieltagen während der Gleisarbeiten der Halt Signal-Iduna-Park „durch Dieselfahrzeuge bedient werden kann“.

betroffen sein werden, ist derzeit noch nicht ganz klar. Laut Deutscher Bahn werde aktuell geprüft, ob an den Spieltagen während der Gleisarbeiten der Halt „durch Dieselfahrzeuge bedient werden kann“. Vom 24. August bis zum 30. Oktober

Die Züge der Linie RB 52 (DB Regio) fallen zwischen Dortmund Hbf und Herdecke aus. Als Ersatz fahren Busse, die alle Halte anfahren.

Deutsche Bahn sperrt Verbindung in Dortmund: Auch an der B54 wird gearbeitet

Bei den Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Dortmund werden nicht nur über zwei Kilometer Gleise erneuert, sondern auch zwei Eisenbahnbrücken. So muss die Eisenbahnüberführung „Hörder Bahnhofstraße“ instand gesetzt werden. Teile des Mauerwerks und die Entwässerungsanlage des Bauwerks werden saniert (weitere Verkehrs-News aus Dortmund bei RUHR24).

Die Deutsche Bahn kündigt wieder Bauarbeiten in Dortmund an.

Die Eisenbahnbrücke „Hagener Straße“ zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Herdecke wird ebenfalls erneuert. Die Brücke aus dem Jahr 1900 wird durch einen Neubau ersetzt.

Die Sperrung zwischen dem Hauptbahnhof und Hörde wird auch von Straßen.NRW genutzt. So werden Wartungsarbeiten an der B54 durchgeführt, die im Bereich des Westfalenparks über die Ruhrwald-Brücke verläuft.

