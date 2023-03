Dortmund baut neues „Karlsquartier“ mit 800 Wohnungen

Erste Planungen

Auch in Dortmund ist die Wohnungsnot teilweise groß. Nun darf sich die Nordstadt über 800 komplett neue Wohnungen freuen.

Dortmund – In Großstädten wie Dortmund ist die Wohnungsnot ein zentrales Thema – besonders bei Menschen, die nicht viel Geld zur Verfügung haben. Deshalb soll Housing First die Obdachlosigkeit in Dortmund bekämpfen. Doch es gibt auch Hoffnung auf komplett neue Wohnungen. Im sogenannten Karlsquartier sollen 800 Einheiten entstehen, wie RUHR24 erfuhr.

Neues Karlsquartier auf der Westfalenhütte bietet Platz für 800 Wohnungen in Dortmund

Konkret geht es um eine Fläche der alten Westfalenhütte nördlich des Borsigplatzes. Hier soll ein komplett neues Viertel entstehen. Wie die Stadt Dortmund in einem Schreiben informiert, steht bereits fest, dass eine Planungsfirma die Arbeiten in sechs Baufeldern und drei Sonderbereichen vorsieht.

In fünf Wettbewerben sollen die besten Ideen siegen und dabei helfen, das neue Gelände in Dortmund modern und attraktiv zu gestalten. Für das erste Baufeld stehen jetzt die Ergebnisse fest. Sie liegen im Hoesch-Museum vom 26. März bis 7. Mai für Interessierte aus. Anwohner, Freunde der Nordstadt und auch alle anderen sollen sich ein Bild vom neuen Karlsquartier machen können.

Neues Quartier in Dortmund: Erster Bauabschnitt soll „locker“ werden und Innenhof bieten

Für die Jury gibt es auch schon einen Gewinner für den ersten Bauabschnitt im neuen Quartier. Der Entwurf von „RKW + Architekten“ aus Dortmund gäbe dem Gebäudekomplex eine erste Richtung. Die Bebauung solle laut der Stadt Dortmund „locker“ sein. Ein Innenhof lädt zum Spielen und Verweilen ein (mehr Dortmund-News bei RUHR24).

Auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte entstehen 800 neue Wohnungen.

Bei einem offiziellen Termin am Sonntag (26. März) stellt Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) die Entwürfe und das neue Karlsquartier vor. Danach wird die Ausstellung in Dortmund für alle Interessierten eröffnet.

