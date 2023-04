Immobilien-Preise in Dortmund steigen erneut – sind aber noch günstig

Günstigste Großstädte

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Schneider schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Tobias Schneider schließen

Wer in Dortmund Wohneigentum erwerben möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Trotzdem ist Wohnen in der Stadt vergleichsweise günstig.

Dortmund – Das Wohnen in Dortmund ist wieder teurer geworden. Das zeigt eine Studie des Online-Immobilienportals immowelt. Obwohl die Ruhrgebietsstädte Essen und Dortmund eine Sonderrolle bei den Preisen einnehmen, ist dort ein besonders starker Anstieg zu sehen, weiß RUHR24.

Preise für Eigentumswohnungen in Dortmund und Essen wieder gestiegen

Dass die Preise für Immobilien aktuell hoch sind, dürfte wenig überraschen. Seit fast einem Jahrzehnt steigen die Immobilienpreise sehr stark an – sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Häuser. Zuletzt sind auch die Mieten in Dortmund in die Höhe geschnellt.

Laut immowelt seien die Preise für ein Eigenheim im vergangenen Jahr wieder gesunken. Diese Besonderheit war allerdings nur von kurzer Dauer. Die aktuelle Studie des Portals zeigt, dass zwischen Dezember 2022 und März 2023 die Angebotspreise von Wohnungen nur noch in 4 von 14 Großstädten in Deutschland gesunken sind.

Bedeutet: In den anderen Städten sind sie gleichbleibend oder steigen wieder. Hier sei aber auch gesagt, dass es sich bei den analysierten Wohnungen um inserierte Objekte auf dem Immobilienportal handelt.

Eigentumswohnungen in Dortmund und Essen vergleichsweise günstig in Deutschland

Während in Frankfurt am Main und Stuttgart weiterhin die Kaufpreise für Wohnungen sinken, kletterten die Kosten für Wohnungen in Dortmund und Essen im vergangenen Quartal in die Höhe. Laut immowelt-Analyse stiegen die Angebotspreise in Dortmund um satte drei Prozent auf 2776 Euro für den Quadratmeter Wohneigentum. In Essen sei sogar ein Fünf-Prozent-Anstieg zu vermelden. Ein Quadratmeter Eigentumswohnung koste dort 2781 Euro.

Trotzdem zählen die beiden Ruhrgebietsmetropolen zu den günstigen Großstädten in Deutschland – trotz eines teuren Einfamilienhauses von fast vier Millionen Euro auf dem Markt. Laut immowelt seien Eigentumswohnungen nur im Osten Deutschlands noch günstiger. In Leipzig kostet der Quadratmeter beispielsweise aktuell 2571 Euro – aber auch dort sei der Preis gestiegen.

+ Wohnungssuchende müssen in Dortmund und Essen wieder tiefer in Tasche greifen. © Shotshop/ imago

Wohnglück auf dem Land? Preise laut immowelt günstiger

Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden dennoch erfüllen möchte, dem gibt das Immobilenportal den Tipp mit, in ländliche Regionen Ausschau zu halten. Dort sei das Angebot „groß und vielfältig“.

Rubriklistenbild: © Jochen Tack/Imago