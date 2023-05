Paukenschlag auf Dortmunder Markt: Händler schließt nach fünf Generationen

Schock für Kunden

Der Dortmunder Wochenmarkt auf dem Hansaplatz verliert einen langjährigen Händler. Mitte Mai ist Schluss – doch es gibt trotzdem eine gute Nachricht.

Dortmund – Seit fünf Generationen gibt es den Feinkost-Handel der Händler Conny und Dirk Gimmerthal auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt von Dortmund. Doch schon am Samstag (13. Mai) ist Schluss, weiß RUHR24. Das Paar muss den beliebten Fischstand aus gesundheitlichen Gründen schließen, wie es von den Marktbetreibern heißt.

Fischhändler „Gimmerthal“ schließt Stand auf Dortmunder Wochenmarkt

Damit gehe auf dem Dortmunder Haupt-Wochenmarkt „eine Ära zu Ende“, bedauern die übrigen Markthändler den Abgang der Familie Gimmerthal.

Zwar habe das Paar den Fischwagen bereits verkauft, doch aufgrund der vielen Bewerber auf einen Fischstand auf dem Hansaplatz gehe der Zuschlag für den Standort an einen anderen Bewerber. Die Stadt Dortmund als Eigentümerin des Platzes und Veranstalterin des Wochenmarkts vergibt die Plätze nach Reihenfolge der Bewerbung.

Wissen von Fischhändlerin Conny Gimmerthal bleibt Dortmunder Wochenmarkt erhalten

Die Gimmerthals werden allerdings trotzdem nicht gänzlich vom Wochenmarkt in der Dortmunder Innenstadt verschwinden. Mittwochs und samstags wird Conny Gimmerthal ihr Fachwissen an die Kollegen von „Tevil Fisch Werk“ weitergeben und dort am Stand mithelfen.

Damit der Abgang der Fischhändler nicht ganz so bitter ist, haben sich Conny und Dirk Gimmerthal für ihren letzten Tag auf dem Dortmunder Wochenmarkt eine besondere Aktion überlegt. Die passionierten Motorradfahrer wollen am 13. Mai allen Bikern zehn Prozent Rabatt auf ihre Ware gewähren (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Und wie reagieren die Kunden? Die sind erwartungsgemäß traurig, immerhin kamen viele am Samstagen nur wegen des Fischstandes in die Dortmunder Innenstadt. „Ihr werdet der Stadt fehlen, das Loch kann keiner schließen“, schreibt ein Kommentator. Eine andere meint: „Da werden aber viele Tränen am 13.05. kullern.“

