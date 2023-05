Westfalenpark-Besucher in Dortmund winken zwei große Neuerungen

Umbau

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Milena Kamp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Milena Kamp schließen

Der Dortmunder Westfalenpark soll ein Facelift bekommen. Besucher können sich auf zwei große Neuerungen freuen.

Dortmund – Der Zentralplatz des Dortmunder Westfalenparks und der Langnesespielplatz sollen noch in diesem Jahr deutlich verändert werden. Stimmen die politischen Gremien den Plänen der Stadt zu, rollen die Bagger schon ab Herbst 2023.

Zentralplatz und großer Spielplatz im Westfalenpark Dortmund werden umgebaut

Der Zentralplatz befindet sich in der Mitte des Westfalenparks. Er ist mit 4.500 Quadratmetern der größte Bereich und soll komplett erneuert werden. Die Pläne der Stadt Dortmund sehen runde Wasserbecken und ein Warmwasserbecken mit tropischen Pflanzen vor. In diesen soll in der warmen Jahreszeit eine aufwendige Wasserpflanzenschau gezeigt werden.

„Durch die Neustrukturierung der gesamten Anlage soll der Platz offener wirken, barrierefrei sein und neue, attraktive Aufenthaltsbereiche bekommen“, sagt Stadträtin Birgit Zoerner.

Die Stadt Dortmund erhofft sich, dass der Zentralplatz des Westfalenparks am Abend zum neuen Anziehungspunkt wird. Ein neues Beleuchtungskonzept ist dafür schon in Planung, teilt die Stadt mit. Die Beleuchtung soll möglichst energiesparsam sein und wenig Lichtverschmutzung erzeugen. Fachplaner erarbeiten momentan die Pläne hierfür.

Für den Umbau des Zentralplatzes sind insgesamt über 3 Millionen Euro vorgesehen. Eine Sanierung sei schon seit langer Zeit dringend notwendig, heißt es von der Stadt.

Kinder können zukünftig auf dem Langnesespielplatz im Westfalenpark Dortmund noch besser toben

Auch der Langnesespielplatz im Dortmunder Westfalenpark bekommt ein wahres Facelifting – über 600.000 Euro werden in die Erneuerung für die Kleinen gesteckt. Die neue Optik der Spielgeräte soll sich an die Gestaltung des Robinsonspielplatzes und der Dornspitzberge anlehnen.

Der neue Spielplatz soll aus mehreren Themenbereichen wie „Kaiserstadt“, „Wiesenbereich“, „Stadtwald“ und „Rollerratterbahn“ bestehen. Vorrang werden dabei Kinder bis zu acht Jahren haben. (Hier weitere Freizeit-News aus Dortmund bei RUHR24 lesen)

+ Der Westfalenpark in Dortmund bekommt ein großes Facelifting. © Bernd Thissen/Imago

Westfalenpark in Dortmund wird umgebaut – Kinder profitieren

Alle neuen Projekte sollen ab dem Frühjahr 2024 barrierefrei sein. So können sich alle, egal ob Groß oder Klein wohlfühlen.

Rubriklistenbild: © Rupert Oberhäuser/Imago