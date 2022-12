Schuhgeschäft in Dortmund insolvent: Jetzt droht das Görtz-Schicksal

Händler Pleite

Daniele Giustolisi

Von Daniele Giustolisi

Dem Westenhellweg in Dortmund droht die nächste Schließung in bester Lage: Das Schuhgeschäft Salamander ist insolvent. Es gibt allerdings noch Hoffnung.

Dortmund – Nach der Mayerschen-Buchhandlung droht dem Westenhellweg in Dortmund an der Ecke Hansastraße die nächste Schließung. Das Schuhhaus „Salamander“ steht vor der Insolvenz. Zusätzlich bedroht die finanzielle Schieflage von Karstadt an ebenjener hochfrequentierten Fußgänger-Kreuzung den Standort. RUHR24 erklärt, was das für Dortmund bedeutet.

Salamander in Dortmund vor dem Aus: Schuh-Kette ist insolvent

Der Schuhkonzern „Ara“ hat seine Einzelhandelstöchter „Salamander“ und „Klauser“ in die Schutzschirm-Insolvenz geschickt. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt, der Schuldner aber in Eigenverwaltung einen Sanierungsplan aufstellen kann.

Ein Insolvenzgericht und ein Sachverwalter kontrollieren das Prozedere und „schützen“ den Schuldner, in dem Fall „Salamander“, vor Gläubigern. Wichtig dabei: Eine Schutzschirm-Insolvenz darf nur beantragt werden, wenn es für ein verschuldetes Unternehmen noch die Aussicht gibt, sich selbst zu sanieren.

Das scheint bei „Salamander“ also der Fall zu sein, weshalb die Filiale in Dortmund zunächst geöffnet bleibt. Selbiges gilt für die übrigen 92 Filialen in Deutschland mit fast 1000 Vollzeitmitarbeitern (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Gehälter für Salamander-Mitarbeiter in Dortmund bis Februar 2023 gesichert

Offiziell sollen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten in Deutschland für die Monate Dezember 2022 sowie Januar und Februar 2023 gesichert sein, berichtet die Wirtschaftswoche.

+ Salamander ist insolvent. Was passiert jetzt mit der Filiale auf dem Westenhellweg in Dortmund? © Daniele Giustolisi/RUHR24

Schlimmstenfalls könnte es „Salamander“ in Dortmund aber so ergehen, wie dem Schuhhaus „Görtz“. Auch dieses Unternehmen ging im Herbst in eine Insolvenz in Eigenverwaltung – und kündigte danach allerdings an, Standorte zu schließen. Eine Görtz-Filiale in Dortmund wird deswegen dichtgemacht.

Leerstand auf Westenhellweg in Dortmund könnte sich wieder füllen

Hoffnung dagegen gibt es für den riesigen Leerstand in den ehemaligen Dortmunder Mayersche- und Esprit-Filialen, praktisch direkt gegenüber von „Salamander“. Ein Investor hat einen Bauantrag für eine Nutzungsänderung gestellt. Schon bald könnte also in das riesige Gebäude am Westenhellweg wieder Leben einkehren.

