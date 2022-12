Weihnachtsmarkt Dortmund 2022: Öffnungszeiten, Beginn und Stände

Viele Neuerungen

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund öffnet am 17. November 2022 seine Türen. Wir beantworten alle Fragen zu Öffnungszeiten, Änderungen und dem Weihnachtsbaum.

Dortmund – Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist ein echter Publikumsmagnet. Vor allem der Weihnachtsbaum mitten in der Innenstadt zieht jedes Jahr viele Blicke auf sich. Doch drumherum gibt es viel Neues und einiges zu beachten. Wir haben die wichtigsten Informationen zur Weihnachtsstadt 2022 gesammelt.

Veranstaltung: Weihnachtsmarkt Dortmund 2022 Ort: Innenstadt Zeitraum: 17. November bis 30. Dezember

Wann fängt der Weihnachtsmarkt 2022 in Dortmund an?

Das Wichtigste zuerst: Der Weihnachtsmarkt in Dortmund eröffnet am 17. November 2022 (Donnerstag) um 11 Uhr. Kleiner Wermutstropfen: Der weltgrößte Weihnachtsbaum wird dann zwar bereits stehen, aber noch nicht hell erleuchtet sein.

Welche Öffnungszeiten hat der Weihnachtsmarkt Dortmund 2022?

Die Weihnachtsstadt Dortmund öffnet immer montags bis donnerstags von 11 Uhr bis 21 Uhr ihre Tore. Freitags und samstags haben die Buden eine Stunde länger geöffnet, bis 22 Uhr. Sonntags startet der Weihnachtsmarkt hingegen erst um 12 Uhr und endet um 21 Uhr.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts 2022 in Dortmund:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

11 bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Sonntag: 12 bis 21 Uhr

Nach Angaben der Veranstalter dürfen Glühwein- und Imbissstände jedoch bis zu einer Stunde länger geöffnet bleiben.

An diesen Tagen bleibt die Weihnachtsstadt Dortmund geschlossen:

Totensonntag (20. November): geschlossen

geschlossen 1. Weihnachtstag (Sonntag, 25. Dezember): geschlossen

Kostet der Weihnachtsmarkt in Dortmund Eintritt?

Nein. Besucher können den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Dortmund kostenlos betreten.

Wie hoch ist der Weihnachtsbaum in Dortmund 2022?

Der mit 48.000 Lichtern beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund gilt als der größte der Welt. Der Baum erreicht eine Höhe von 45 Metern und wird in diesem Jahr aus rund 1.200 Rotfichten aus dem Sauerland zusammengesetzt. Übrigens musste wegen der Corona-Pandemie der halb fertige Weihnachtsbaum 2020 wieder abgebaut werden.

Der Grundstein für den Baum wurde am 18. Oktober 2022 gelegt. Seitdem wächst das Gerüst auf dem Hansaplatz in die Höhe. Wer dort nicht selbst vorbeischaut, kann das Spektakel allerdings nicht mehr live verfolgen: Die Webcam am Hansaplatz in Dortmund wurde vor dem Weihnachtsmarkt abgeschaltet.

Daten zum größten Weihnachtsbaum in Dortmund 2022:

Höhe: 45 Meter

45 Meter Bäume: 1.200 Rotfichten

1.200 Rotfichten Gewicht: 40.000 Kilogramm

40.000 Kilogramm Beleuchtung: 48.000 Lämpchen

48.000 Lämpchen Schmuck: Kugeln, 20 Kerzen, Ornamente

Kugeln, 20 Kerzen, Ornamente Engel auf der Spitze: 4 Meter hoch, 200 Kilogramm schwer

4 Meter hoch, 200 Kilogramm schwer Fundament: 120.000 Kilogramm

120.000 Kilogramm Bauzeit: 4 Wochen

4 Wochen Erstmals errichtet: 1996

1996 Jahre ohne Baum: 2020 (Corona)

Wann wird der Weihnachtsbaum in der Weihnachtsstadt eingeschaltet?

Die Beleuchtung am größten Weihnachtsbaum der Welt wird am 21. November 2022 eingeschaltet. Traditionell eröffnet der Oberbürgermeister den Weihnachtsmarkt in Dortmund am Montag nach Totensonntag gegen 18 Uhr. Bis zum 30. Dezember (Sonntag) kann der leuchtende Weihnachtsbaum dann in Dortmund betrachtet werden.

Damit steht die Rekord-Tanne sechs Wochen lang in der City. Den aus rund 1.200 Fichten zusammengesetzten Baum zieren in diesem Jahr neben 48.000 Leuchten auch 20 große, rote Kerzen sowie der 200 Kilogramm schwere Engel auf der Spitze.

Welche Änderungen gibt es beim Weihnachtsmarkt in Dortmund?

Auf den ersten Blick scheint der Weihnachtsmarkt keine großen Änderungen zu bieten. Doch die Energiekrise sorgt auch in Dortmund für einige Neuerungen, die den Besuchern auffallen werden.

Da wäre etwa die Beleuchtung des größten Weihnachtsbaums der Welt. In Dortmund leuchtet er dieses Jahr nicht mehr durchgehend. Die Leuchten werden erst um 11 Uhr eingeschaltet. Zum Ende des Markttages gegen 21 oder 22 Uhr wird er daher ausgeschaltet. Zudem richtet sich die Beleuchtungsstärke nach der Uhrzeit, um zusätzlich Energie zu sparen.

Die Veranstalter um Schausteller-Urgestein Patrick Arens wollen den geänderten Umständen Rechnung tragen. Deshalb bieten sie in diesem Jahr unter anderem erstmals einen Fairtrade-Markt in der Weihnachtsstadt an, sagt er gegenüber RUHR24.

Auch die Webcam am Hansaplatz wurde abgeschaltet. Das feierliche Anknipsen der Beleuchtung am Weihnachtsbaum lässt sich aber mit einem neuen Stream im Internet verfolgen.

Plan des Weihnachtsmarkts Dortmund 2022: Hier stehen die 300 Stände

Zahlreiche Schausteller betreiben auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund einen oder mehrere der insgesamt 300 Stände und Fahrgeschäfte. An den Buden in der Innenstadt von Dortmund gibt es etwa Bratwürste, Glühwein und gebrannte Mandeln zu kaufen.

An vielen Ständen – vor allem auf der Kleppingstraße – werden zudem Handarbeiten wie Weihnachtsdeko, Kleidung und Spielzeug angeboten. Der Weihnachtsmarkt Dortmund 2022 erstreckt sich dabei über die ganze Innenstadt:

Was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund für Kinder zu sehen?

Der Anblick des großen Weihnachtsbaums auf dem Hansaplatz dürfte Kinderaugen bereits leuchten lassen. Doch auch darüber hinaus bietet der Weihnachtsmarkt in Dortmund für die jungen Besucher viel Programm.

Diese Fahrgeschäfte gibt es für Kinder:

Fahrgeschäft Ort Nummer Riesenrad Platz von Leeds 703 Kinderzelt Salasa Kampstraße 1008 Truck Stop Kampstraße 611 Märchenkarussell Willy-Brandt-Platz 504 Kinderwellenflieger Reinoldikirchplatz 344 Kinderkarussell Hansaplatz 123 Babyflug Alter Markt 203 Kinderverkehrsgarten Alter Markt 236

Neben absoluten Rennern wie dem Riesenrad am Katharinentor gibt es unter anderem ein Märchenkarussell auf dem Willy-Brandt-Platz. Im Kinderzelt „Salasa“ auf dem Platz vor der St.-Petri-Kirche gibt es außerdem ein tolles Programm für Kinder.

Welche Corona-Regeln gelten 2022 auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund?

Aktuell gelten in NRW bei Veranstaltungen im Freien keine speziellen Corona-Regeln. Die Veranstalter behalten das Thema jedoch im Auge, sagt Patrick Arens: „Wir richten uns nach der aktuellen Lage der Vorschriften“, erklärt er gegenüber RUHR24.

Laut der NRW-Landesregierung gilt weiterhin: Abstand halten, Maske tragen und Hygienemaßnahmen einhalten. Wer nicht sicher ist, ob er sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat, kann vor dem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einen Schnelltest machen. Das Corona-Testzentrum befindet sich an der Ecke Hansaplatz und Wißstraße.

Anreise zum Weihnachtsmarkt in Dortmund 2022

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund zieht jedes Jahr viele Besucher aus ganz NRW und darüber hinaus an. Doch wie kommt man am besten dorthin?

Dortmund ist über zahlreiche Autobahnen hervorragend angebunden. Über die A2 im Norden, die A45 im Westen und Süden sowie die A1 im Osten erreicht man die Stadt aus jeder Richtung. In die Innenstadt gelangt man am besten über die A40 und B1 sowie die B54.

Auch mit Bus und Bahn kommt man zum Weihnachtsmarkt nach Dortmund. Der Hauptbahnhof ist per ICE, IC sowie Regional- und S-Bahnen erreichbar. Vom Haupteingang aus geht es geradeaus die Katharinentreppe hinauf – und man steht bereits direkt auf dem Markt.

Wo kann ich am Weihnachtsmarkt Dortmund 2022 mein Auto parken?

Parkplätze gibt es in den zahlreichen Parkhäusern in der Innenstadt von Dortmund. Das neue Parkleitsystem hilft bei der Suche nach einem Parkplatz. Besonders beliebt ist die Tiefgarage unter dem Hansaplatz. Dort staut sich allerdings häufig bereits am Mittag der Verkehr.

Wer ungern im Stau steht, nutzt einen der vier P+R-Parkplätze und fährt mit der Stadtbahn in die Innenstadt. Vorteil: Ab Ende 2022 soll das Ticket für die Stadtbahn von dort aus kostenlos sein.

Wichtige Anlaufstellen: Polizei, Marktbüro und Erste Hilfe auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund 2022

Ein Besuch in der Weihnachtsstadt Dortmund ist für die meisten Besucher ein unbeschwertes Vergnügen. Aber was ist, wenn euer Portemonnaie plötzlich verschwunden ist oder ihre mal auf die Toilette müsst? Im Notfall oder bei Fragen gibt es einige Anlaufstellen.

Hier gibt es Hilfe und Informationen für Gäste des Weihnachtsmarkts Dortmund:

Name Ort Standnummer/Straße Polizeiwache Reinoldikirchplatz 301 Veranstaltungsbüro Alter Markt 221 Corona-Testzentrum Hansaplatz Hansaplatz Ecke Wißstraße Toiletten Hansaplatz Wißstraße, Hansastraße

