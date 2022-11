Weihnachtsmarkt Dortmund sperrt E-Scooter und Lkw aus

Sicherheitskonzept

Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Dortmund greifen 2022 durch. E-Scooter haben auf dem Gelände nichts zu suchen.

Dortmund – Die Innenstadt von Dortmund verwandelt sich in ein Weihnachtswunderland. Wenn am Donnerstag (17. November) die Hütten und Buden ihre Fenster und Türen öffnen und die ersten Besucher sich Glühwein und Co. schmecken lassen, greift auch ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept der Veranstalter. RUHR24 weiß, wie die City abgeriegelt wird.

Weihnachtsmarkt in Dortmund lockt 2022 mit neuen Ständen, Glühwein und Co.

Auch wenn der Dortmunder Weihnachtsmarkt im Jahr 2022 nicht ganz so hell erstrahlen wird, wie die Jahre zuvor, ist die Vorfreude auf eine Rückkehr nach der Corona-Pandemie bei den Menschen im Ruhrgebiet groß. Mit zahlreichen neuen Ständen an der Kleppingstraße, am Katharinentor und in der Kampstraße wollen die Veranstalter um Organisator Patrick Arens die Menschen nach Dortmund locken.

Für ein unbeschwertes Weihnachtsmarkterlebnis sind aber auch allerlei Sicherheitsmaßnahmen vonnöten. Spätestens seit dem terroristischen Anschlag am 19. Dezember 2016 in Berlin sind Sicherheitskonzepte wichtiger denn je.

In Dortmund verlässt man sich auch in diesem Jahr auf das bewährte Sicherheitskonzept der vergangenen Jahre. So wird beispielsweise der innere Wallring für LKW gesperrt. Für alle Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, wird dann in der Zeit vom 17. November bis 30. Dezember täglich von 13 bis 23 Uhr die Einfahrt nicht möglich sein.

E-Scooter sind auf Dortmunder Weihnachtsmarkt verboten – Polizei kontrolliert

Auch E-Scooter-Fahrer schauen in diesem Jahr in Dortmund eher in die Röhre. Rund um das Weihnachtsmarktgelände ist der Verleih und das Abstellen von E-Scootern verboten.

Wer also mit den elektrischen Tretrollern zum Weihnachtsmarkt Dortmund düsen möchte, muss ein wenig zu Fuß laufen. Vom Glühwein angetrunken sollten die Roller grundsätzlich nicht genutzt werden – ein Bußgeld droht. Ein striktes Nachtfahrverbot lehnt die Stadt Dortmund ab.

Auf illegal abgestellte Roller und pöbelnde Weihnachtsmarktbesucher sollen in diesem Jahr verstärkte Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei Dortmund achten. Auch die Citywache des Ordnungsdienstes und der Polizei in der Brüderstraße 6 bis 8 stellen sich auf den Weihnachtsmarkt ein. Die Öffnungszeiten wurden angepasst.

Die Wache ist montags bis donnerstags von 9 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 22 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 20 Uhr erreichbar.

+ Der Dortmunder Weihnachtsmarkt soll auch im Jahr 2022 sicher stattfinden. © Katharina Kuepper/RUHR24

Parkplatz in der Nähe vom Weihnachtsmarkt in Dortmund finden

Um den Straßenverkehr besser in den Griff zu bekommen, verweisen die Veranstalter der Weihnachtsmarkts auf den Parkplatz E3 nahe der Stadtbahn-Haltestelle Remydamm. Dort finden viele Besucher, die mit dem Auto nach Dortmund kommen, einen Parkplatz.

Wer mit einer organisierten Busreise anreisen möchte, kann einen gesonderten Haltebereich direkt am Wallring zum Aussteigen nutzen. Die Einfahrt für die Busse befindet in Höhe Ostwall 56.

