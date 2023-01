Weihnachtsmarkt Dortmund kündigt erste Neuerungen für 2023 an

Zwei Millionen Besucher

Rund 2 Millionen Menschen haben 2022 den Dortmunder Weihnachtsmarkt besucht. Zwei Dinge fielen dem Veranstalter positiv auf. Für 2023 gibt es Pläne.

Dortmund – Ein Fest wie vor Corona – was die Besucherzahl von 2 Millionen betrifft, war der Dortmunder Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Selbst die Inflation und die Energiekrise schienen dem größten Event von Dortmund nicht geschadet zu haben, wie RUHR24 erfuhr.

Weihnachtsmarkt Dortmund verzeichnet 2023 Rekordzahlen nach Weihnachten

„Das Treiben in der Stadt hat uns gezeigt: Die Menschen wollen wieder vor die Tür“, wird Patrick Arens, Mit-Organisator des Dortmunder Weihnachtsmarkts, in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Was auffiel: Insbesondere nach Weihnachten kamen mehr Besucher als jemals zuvor. Davon, so Arens, habe auch der Handel in der Innenstadt profitiert.

Und noch etwas fiel in 2022 auf: Anders als früher kamen besonders viele Besucher in den Abendstunden auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt, wenn die Lichter leuchteten und auch der XXL-Baum auf dem Hansaplatz erstrahlte. In diesem Jahr hatten die Veranstalter die Beleuchtung aufgrund der Energiekrise erst ab 15 Uhr eingeschaltet und um 23 Uhr wieder ausgeschaltet.

Weihnachtsmarkt Dortmund zieht 2023 sogar Touristen aus den USA an

Nach wie vor war der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2022 wieder ein Magnet für Touristen aus dem Ausland. Neben Besuchern aus Holland, Belgien und Luxemburg habe der Veranstalter auch viele Touristen aus Südeuropa, England oder sogar den USA bemerkt. „Das touristische Treiben hat wieder unheimlich angezogen“, so Arens.

Indes gibt es für den Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023 erste Pläne. So soll die „Weihnachtsstadt“, wie sie seit 2019 offiziell heißt, deutlich ausgeweitet werden.

Das deutete Patrick Arens bereits in einem Interview mit RUHR24 an. Alle „denkbaren Akteure der Stadt“ sollen sich vereinigen und die Innenstadt buchstäblich zu einer echten Weihnachtsstadt machen.

Weihnachtsmarkt Dortmund hat für 2023 erste Pläne – Weihnachtsstadt soll wachsen

Noch bleiben die Pläne aber eher im vagen. Von der Stadt Dortmund heißt es nur: „Neben der Einbindung von Gastronomie, Dienstleister*innen und Händler*innen sollen die Partnerschaften mit Angeboten der Kirchen, Museen, städtischen Institutionen und Künstler*innen weiter verstärkt werden.“

+ Die Lichter am Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund wurden 2022 erst um 15 Uhr eingeschaltet. © Daniele Giustolisi/RUHR24

Konkreter sind die Pläne für die „Fair Trade Corner“ an der 2022 videoüberwachten Kampstraße, die im Jahr 2023 ausgebaut werden soll. Erstmals hatte es dort einen reinen Fair-Trade-Stand gegeben. Zudem soll das „Handwerkerviertel“ ausgebaut werden. Hier gab es tunesische Töpfer, Strickerinnen oder einen Bonbonmacher.

Fix und wirklich konkret ist dagegen der Starttermin für den Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023: Er beginnt am 23. November, dem Donnerstag vor Totensonntag (Hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

