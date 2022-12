Weihnachtsbaum in Dortmund selber schlagen: Vier Höfe bieten Tannen an

Adressen im Ruhrgebiet

Wer einen Weihnachtsbaum kaufen möchte, kann ihn auch 2022 selber schlagen. In und um Dortmund gibt es gleich mehrere Adressen dafür.

Dortmund – In der Adventszeit wird der Christbaumschmuck aus den Tiefen des „Dekoschrankes“ befreit. Auch die Katze wartet schon sprungbereit auf ihren Einsatz. Was nun noch fehlt, ist der richtige Weihnachtsbaum. Den gibt es in und um Dortmund auch zum selber schlagen.

Die Tannenbaum-Suche lässt sich eigentlich schnell beenden. Immerhin stehen an jeder Straßenecke Verkäufer, die ihre Bäume anbieten. Wenn da nicht immer die eigenen hohen Ansprüche wären. Den perfekten Weihnachtsbaum zu finden, braucht also doch Zeit. Aber um Schnelligkeit geht es in der Weihnachtszeit schließlich nicht.

Um schon die Weihnachtsbaumsuche zu einem gemeinsamen Erlebnis mit der Familie zu gestalten, bietet es sich an, den Baum selbst zu schlagen. Das geht in und um Dortmund an gleich mehreren Orten, wie unsere Karte zeigt:

Weihnachtsbaum in Unna kaufen: Haus Westhemmerde bietet Bäume zum selber schlagen an

Wer sich für diese Möglichkeit entscheidet, kann dies mit einem kleinen Ausflug verbinden. Beispielsweise zum Haus Westhemmerde in Unna. Hier wird einem täglich von 9 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit geboten, sich die verschiedenen Tannen anzuschauen und den liebsten Baum zu reservieren, um ihn anschließend zu fällen. Das geht auch noch kurz vor Weihnachten.

So sind neidische Blicke der Verwandtschaft auf den Tannenbaum an Heiligabend garantiert. Wenn der Hunger kommt, bietet Familie Schulte ihren Gästen unter anderem Waffeln, Fleisch und Glühwein an. Letzteres empfiehlt sich wohl allerdings erst nach dem Baumfällen. Das Haus Westhemmerde hat neben dem Standort in Unna auch einen in Wickede-Echthausen.

Tannenbäume rund um Dortmund: Gut Halstenberg in Schwerte verkauft 2022 Weihnachtsbäume

In Schwerte bietet das Gut Halstenberg von dienstags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr und am Wochenende schon ab 9 Uhr die Gelegenheit, den eigenen Baum selbst zu fällen.

Auch hier ist eine Stärkung mit Waffeln und Glühwein vor oder nach der harten Arbeit möglich. Die jungen „Baumfäller“ dürfen sich zudem auf den kleinen Streichelzoo mit Eseln, Ziegen, Kaninchen und anderen Tieren freuen.

Haus Westhemmerde , Gutsweg 3, 59427 Unna

, Gutsweg 3, 59427 Unna Forstmannshof , Westrup 10, 59348 Lüdinghausen

, Westrup 10, 59348 Lüdinghausen Gut Halstenberg , Gut Halstenberg 7, 58239 Schwerte

, Gut Halstenberg 7, 58239 Schwerte Hof Grundmann, Steinhofstraße 47, 44329 Dortmund

Weihnachtsbaum in Dortmund und Lüdinghausen bei Grundmann oder auf Forstmannshof kaufen

In Lüdinghausen lädt der Forstmannshof an den Wochenenden vom 3. und 4. Advent zum Baum schlagen ein. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich bei einem gemütlichen Lagerfeuer wieder etwas aufzuwärmen.

Wer nicht ganz so weit aus Dortmund rausfahren möchte, findet seine Tanne für Weihnachten vielleicht auch schon auf dem Hof Grundmann in Dortmund. Zum selber schlagen stehen dort in diesem Jahr allerdings nur „wenige kleine Tannen“ zur Verfügung, wie der Hof am Samstag (3. Dezember) auf Facebook mitteilt.

Mit diesen Adressen wird die Christbaumsuche garantiert zu einem besinnlich schönen Erlebnis für die ganze Familie. Von Mark Stücher

