Dortmund bekommt neuen Stadtwald

600 Bäume sind innerhalb Dortmunds umgezogen. An ihrem neuen Standort soll ein ganzer Stadtwald entstehen.

Dortmund – In Dortmund hat zuletzt eine ungewöhnliche Umzugsaktion stattgefunden. Ein ganzes Wäldchen hat innerhalb des Stadtgebiets einen neuen Standort gefunden. RUHR24 weiß, was es mit dieser Aktion auf sich hat.

Mini-Wald in Dortmund umgezogen – Bäume wachsen an neuem Standort in die Höhe

Innerhalb Dortmunds stehen zahlreiche Bäume – mehr als 600 von ihnen sind kürzlich umgezogen. Architektur-Studierende der Fachhochschule Dortmund haben diese in den vergangenen Jahren zum Start ihres Studiums an der Dorstfelder Allee eingepflanzt. Aber so ein Umzug von 600 Bäumen müsste doch jemanden aufgefallen sein? Schließlich sind Bäume nicht gerade die kleinsten Pflanzen auf diesem Planeten.

Dazu schreibt die Hochschule, dass die Bäume höchstens drei Jahre alt und dementsprechend klein sind. Zum ersten Mal pflanzten Studentinnen und Studenten die Bäume im Wintersemester 2020 ein. Das Projekt „ErstTrees“ soll schon den Erstsemestern des Fachbereichs Architektur bewusst machen, welche nachhaltigen Ressourcen bei einem Bau von Gebäuden möglich sind, heißt es in einer Mitteilung.

Über eine Brücke fand der Umzug auf die andere Seite der Dorstfelder Allee in Dortmund statt. Nun dürfen die Bäume auf einem Gelände am Friedhof Dorstfeld zu einem Stadtwald heranwachsen. Kürzlich pflanzte die Stadt Dortmund mehr als 100 neue Bäume in der City.

Wald in Dortmund zieht um – 600 Bäume der FH Dortmund wachsen an neuem Standort

Eigentlich war jedoch ein ganz anderer Standort vorgesehen. Eine große Fläche in der Nähe des Campus Emil-Figge-Straße sollte zum neuen Stadtwald werden. Dieses Areal zwischen Dorstfelder Allee und Emscherpfad war jedoch auch als mögliche Erweiterungsfläche für eine Kleingartenanlage vorgesehen.

+ Studierende der FH Dortmund pflanzen 600 Bäume um. © Gabriele Marl/FH Dortmund

Die Corona-Pandemie machte dann der Fachhochschule einen Strich durch die Rechnung. Weil viele Menschen während der Pandemie das Kleingärtnern für sich entdeckten und die Stadt Dortmund erstmals seit den 80er-Jahren neue Schrebergärten bauen will, musste das grüne Projekt der Studierenden einem anderen grünen Projekt vieler Dortmunder weichen.

Nun dürfen die Bäume in der Nähe des Friedhofs in die Höhe wachsen. Und vielleicht kommt der eine oder andere Baum noch dazu.

