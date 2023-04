Sechs Events in Dortmund: Verkehrschaos um Westfalenhalle erwartet

Volles Wochenende

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Forth schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Florian Forth schließen

Am Wochenende wird es voll in Dortmund. Gleich sechs Events locken die Besucher zur Westfalenhalle. Dort warnt man vor Verkehrsproblemen. Ein Überblick.

Dortmund – Messen, Konzerte und Parteitage: Das letzte Wochenende im April ist in Dortmund prall gefüllt mit Veranstaltungen. Vor allem rund um die Westfalenhalle und die Messe Dortmund wird es wohl eng werden. Mit einigen Tricks ersparen sich Besucher den Verkehrskollaps, weiß RUHR24.

Mayday, Spiele-Messe und Stranger Con sorgen in Dortmund für volle Hallen

Schauen wir zunächst, was so alles ansteht am Wochenende. Von Freitag bis Sonntag (28. bis 30. April) kann man auf der Messe „Spiel doch!“ die neuesten Brett- und Kartenspiele ausprobieren. Parallel dazu findet der „Antik & Sammlermarkt“ statt.

Am Samstag (29. April) kommen einige Filmstars aus der Grusel-Serie „Stranger Things“ nach Dortmund. Bei der „German Stranger Con“ treffen Fans ihre Idole und können Autogramme und Fotos abstauben – allerdings nur gegen Geld. Im Kongresszentrum hält die Partei „Die Linke“ währenddessen ihren Landesparteitag ab.

Am Sonntag gibt es bei der „Mädchen Klamotte“ Second-Hand-Ware zu kaufen. Am Abend steigt der größte Rave des Jahres bei der „Mayday“ in der Westfalenhalle.

Freitag bis Sonntag (28. bis 30. April): „Spiel doch!“ (Halle 4)

(28. bis 30. April): „Spiel doch!“ (Halle 4) Freitag bis Sonntag (28. bis 30. April): „Antik & Sammlermarkt“ (Halle 6)

(28. bis 30. April): „Antik & Sammlermarkt“ (Halle 6) Samstag (29. April): „German Stranger Con“ (Halle 5, Eingang Nord)

(29. April): „German Stranger Con“ (Halle 5, Eingang Nord) Samstag (29. April): Landesparteitag „Die Linke“

(29. April): Landesparteitag „Die Linke“ Sonntag (30. April): „Mädchen Klamotte“ (Halle 8, Eingang West)

(30. April): „Mädchen Klamotte“ (Halle 8, Eingang West) Sonntag (30. April): „Mayday“ (Westfalenhalle)

15.000 Besucher zu Mayday in Dortmund erwartet: Veranstalter erwarten Verkehrsprobleme

Doch irgendwie müssen die ganzen Besucher in die unterschiedlichen Hallen gelangen. Allein für die „Mayday“ kamen im Jahr 2022 rund 15.000 Partywütige nach Dortmund. Daher erwartet die Westfalenhalle in Dortmund ein „erhöhtes Verkehrsaufkommen am Wochenende“, teilt das Unternehmen am Donnerstag (27. April) mit (alle News zum Verkehr in Dortmund auf RUHR24 lesen).

+ Die „Mayday“ in Dortmund zieht regelmäßig tausende Besucher an. © Bernd Thissen/dpa

Dabei gibt es einige Tipps, um gar nicht erst in den Stau zu geraten:

Frühzeitig zur jeweiligen Veranstaltung anreisen .

zur jeweiligen Veranstaltung . Öffentliche Verkehrsmittel nutzen (Stadtbahn, Bus, etc.).

(Stadtbahn, Bus, etc.). Parkleitsystem an der B1 beachten.

Von der B1 in Dortmund werden Besucher mit dem Auto am Wochenende auf weitere Parkplätze an der B54 (Richtung Hagen) verwiesen. Wer einfach der Beschilderung folgt, kann dort parken und kommt nach einem kurzen Fußmarsch ebenfalls an den Westfalenhallen und der Messe Dortmund an.

Weitere Veranstaltungen in Dortmund 2023 Hier findet ihr eine Übersicht aller Messen in Dortmund 2023. Das sind die 10 Top-Veranstaltungen in Dortmund im Jahr 2023.

Rubriklistenbild: © Olaf Döring/Imago