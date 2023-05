Dortmunder Polizei jagt nach Tod von 24-Jährigen noch immer den Täter

Polizei ermittelt

Ein 24-Jähriger ist Opfer eines schweren Verbrechens in Dortmund geworden. Polizei und Staatsanwaltschat ermitteln. Es gibt viele offene Fragen.

Update, Mittwoch (17. Mai), 12.42 Uhr: Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund teilen jetzt mit, dass nach Auswertung der Spuren jetzt ein tatverdächtiger Mann festgenommen werden konnte. Ein Haftrichter ordnete am Dienstag (16. Mai) die Untersuchungshaft für den 40-jährigen Mann an. Die Polizei ist dennoch weiterhin auf Zeugen angewiesen, die Angaben zu der Tat in der Nacht des 22. April gegen 3 Uhr machen können. Sie können sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 melden.

Update, Montag (24. April), 10.25 Uhr: Dortmund – Im Gespräch mit RUHR24 teilt die Dortmunder Staatsanwaltschaft mit, dass in verschiedene Richtungen ermittelt wird. Details zu den Geschehnissen am Samstag (22. April) können aber nicht genannt werden. Der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf der Flucht

Verbrechen in Dortmund – 24-Jähriger in Hörde getötet

Erstmeldung, Sonntag (23. April), 9.52 Uhr: In Dortmund hat sich kürzlich ein Tötungsdelikt ereignet. Doch was steckt dahinter? Viel ist bislang nicht bekannt, wie RUHR24 von der Polizei erfahren hat. Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag (22. April) Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Was soll passiert sein? Nach Informationen der Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund sei es gegen 3 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ermlinghofer Straße im Stadtteil Hörde zu dem Verbrechen gekommen. Dabei sei der 24-Jährige getötet worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Angeblich habe ein Mann kurz nach der Tat das Mehrfamilienhaus verlassen:

40 bis 45 Jahre alt

180 bis 1850 Zentimeter groß

Stabile Statur

Graue Haare

Graue Jacke mit langen Ärmeln

Dunkle Hose

Weitere Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Die Polizei Dortmund nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0231 / 132 7441 entgegen.

