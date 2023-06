Unfall in Dortmunder Duftfabrik: Mitarbeiter aus Krankenhaus entlassen

Facebook

Nach einem Unfall im Dortmunder Werk eines Duftherstellers wird der Vorfall untersucht. Die vier verletzten Arbeiter konnten das Krankenhaus jetzt verlassen.

Update, Freitag (23. Juni): Dortmund/Avignon – Die bei dem Zwischenfall in der Dortmunder Duftfabrik verletzten Mitarbeiter konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Das teilt der Hersteller Givaudan am Freitag gegenüber RUHR24 mit. „Sie konnten gestern wieder nach Hause gehen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Die vier Angestellten waren beim Austritt von Senföl verletzt worden.

Zwischenfall bei Dufthersteller Givaudan in Dortmund: Vier Arbeiter verletzt

Erstmeldung, Mittwoch (21. Juni): Zahlreiche Rettungswagen sind am Dienstag (20. Juni) zum Werk eines Duftherstellers in Dortmund-Wickede ausgerückt. Dort hatten Arbeiter Reizungen erlitten, nachdem sie mit einer Substanz in Kontakt gekommen waren. Jetzt bestätigt das Unternehmen den Vorfall gegenüber RUHR24.

Bei dem Vorfall im Dortmunder Werk des französischen Herstellers Givaudan sind am Dienstag vier Mitarbeiter durch Senföl verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund gegenüber RUHR24. Die Substanz kann Reizungen an Augen und Atemwegen auslösen. Bereits im Februar musste die Feuerwehr zu einem ABC-Einsatz in einem Hallenbad ausrücken.

Die Betroffenen wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall war jedoch auf das Werk des Duftherstellers in Dortmund-Wickede begrenzt (alle News aus Dortmund auf RUHR24 lesen).

+ Unfall beim Dufthersteller Givaudan in Dortmund. © Wüllner/news Video-Line

Dufthersteller Givaudan spricht nach Unfall in Dortmund von „kleinerem Vorfall“

In einer Stellungnahme bestätigt Givaudan France Naturals mit Sitz in Avignon (Frankreich) am Mittwoch (21. Juni) den Einsatz der Rettungskräfte. Eine Sprecherin des Unternehmens sagte, es habe einen „kleineren Vorfall“ in dem Werk gegeben (News zur Wirtschaft in Dortmund auf RUHR24).

„Vier Givaudan-Kollegen wurden medizinisch behandelt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wir gehen davon aus, dass sie möglicherweise Senföl ausgesetzt waren – einem Lebensmittelbestandteil, der bei der Herstellung verschiedener Produkte an unserem Standort Dortmund verwendet wird“, schreibt das Unternehmen.

Für Anwohner oder Unternehmen in der Nähe habe keine Gefahr bestanden. Nun soll der Vorfall in Dortmund untersucht werden. „Wir möchten betonen, dass die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter für Givaudan oberste Priorität hat“, schreibt Givaudan. Das Unternehmen stehe in Kontakt mit dem Krankenhaus, den Familien der vier betroffenen Kollegen und den Behörden in Dortmund, um seine Unterstützung anzubieten.

Dufthersteller Givaudan Givaudan mit Hauptsitz in Vernier (Schweiz) ist der weltweit größte Hersteller von Duftstoffen. Diese werden unter anderem in Lebensmitteln und Parfums eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und beschäftigt heute mehr als 16.000 Mitarbeiter weltweit.

