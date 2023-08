Über 32.000 Dortmunder betroffen: Riesengebäude öffnet frühestens 2028 wieder

Facebook

Schließung und Neubau: So lautet der Plan für ein Gebäude in Dortmund-Eichlinghofen. Die Modernisierung verärgert vor allem eine Gruppe. Worum gehts?

Dortmund – Für manche ist sie ein Ort der Frustration, für andere ist sie der Lernort schlechthin. Gerade in Klausurenphasen oder für Abschlussarbeiten besuchen täglich hunderte Dortmunder die Universitätsbibliothek an der TU Dortmund. Seit dem 7. August 2023 ist sie jedoch geschlossen. RUHR24 berichtet, warum.

Universitätsbibliothek Dortmund seit August 2023 geschlossen: Vorbereitung auf Neubau

„Das alte Gebäude wird zunächst zurückgebaut, im Anschluss wird der energieeffiziente Neubau an gleicher Stelle errichtet“, schreibt die TU Dortmund auf ihrer Homepage. Bevor die Bibliothek der TU Dortmund 2024 abgerissen wird, müsse sie aber erst leergeräumt werden. Deshalb schließe die „Bib“ bereits im August 2023. Auch Uni-Roboter „Tory“ muss dann umziehen.

+ Die Architekten der neuen Universitätsbibliothek der TU Dortmund entwarfen bereits ein Konzept. So soll die neue Bib aussehen. © Max Dudler, Architekten

Laut der Technischen Universität beginnt der Neubau der Bibliothek im Frühjahr 2025 und soll frühstens 2028/29 fertiggestellt sein. Für die knapp 32.000 Studierenden an der TU Dortmund stellen sich dabei gleich mehrere Fragen (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Neubau der Universitätsbibliothek Dortmund: Wo lernen die Studierenden, was passiert mit den Büchern?

13.000 Quadratmeter Bibliotheksfläche, 1.500 Lernplätze und Raum für bis zu 1 Million Bücher soll die neue Universitätsbibliothek bieten. Als „Lern- und Begegnungsort“ verfügt der Neubau auch über eine Cafeteria und eine Buchhandlung und kann mit regenerativer Energie versorgt werden. Für Studierende klingt das fast nach einem Lernparadies. Aber wo pauken sie die nächsten fünf Jahre und was passiert mit den Büchern der Bibliothek?

Nach Angaben der TU Dortmund wird die Universitätsbibliothek auf gleich mehrere Standorte aufgeteilt. Ab dem 21. August kann beispielsweise in der Sebrath-Bibliothek (Sebrathweg 7-9) gelernt werden. Zudem werden die mehr als 1 Million Bücher in einem Speichermagazin untergebracht. Nach einer Online-Vorbestellung kann die Literatur dann am neuen zentralen Standpunkt, der Emil-Figge-Bibliothek abgeholt werden.

Weitere Ausweichmöglichkeiten seien Container auf dem Campus Nord und Süd und 450 Plätze im Mensagebäude der TU Dortmund (Galerie). Auch die Stadtbibliothek in der City könnte ein Ersatz sein. Trotz der Modernisierung und der Ausweichangebote zeigen sich einige Studierende aber verärgert – warum?

Ausweichorte der Universitätsbibliothek Dortmund:

Emil-Figge-Bibliothek (Emil-Figge-Str. 50)

Sebrath-Bibliothek (Sebrathweg 7-9)

Bereichsbibliotheken Raumplanung/ Architektur und Bauingenieurwesen (Campus Süd)

Co-Learning-Spaße (neben Seminarraumgebäude, Friedrich-Wöhler-Weg 6)

Galerie im Mensagebäude (Vogelpothsweg 85)

Dortmunder Universitätsbibliothek zieht für fünf Jahre um: „Was soll das denn bitte?“

Obwohl die TU Dortmund nach eigenen Angaben „für die Lernarbeitsplätze vollständigen Ersatz“ geschaffen hat, beschweren sich einige Lernwillige im Baublog der Universität. Studentin Dilara schreibt beispielsweise: „Mitten in der Prüfungsphase fallen einfach mal so 700 ruhige Einzelplätze ersatzlos weg und der Ersatz steht dann nur noch bis 20 Uhr zur Verfügung. Was soll das denn bitte?“

+ Für viele Studierende ist die Dortmunder Universitätsbibliothek ein perfekter Lernort. Hier liegen Frustration, Freude und Erfolge nah beieinander. © biky/Imago

Zwei Studentinnen sehen zudem Probleme in den Ausweichmöglichkeiten. „Die Galerie (Mensagebäude) ist mit unbequemen Mobiliar doch nicht geeignet, um dort stundenlang zu lernen“, kommentiert Shirin im Blog. Eine weitere Studentin pflichtet ihr bei und schreibt: „Wir wollen eine richtige Ersatz-Bibliothek mit Büchern, ruhigen Plätzen und akademischem Flair.“

Neubau Universitätsbibliothek Dortmund: TU reagiert auf Kritik an Öffnungszeiten und kommt Wunsch nach

Die meisten Studierenden regen sich aber vor allem über die Öffnungszeiten der Ersatz-Bibliotheken auf. Laut Studentin Maryam gehe mit den verkürzten Zeiten (20 Uhr statt 1 Uhr nachts) die Flexibilität verloren und viele Studierende seien gerade darauf angewiesen, auch abends zu lernen. Deswegen bat sie die TU Dortmund, die Öffnungszeiten auszudehnen.

Auf Anfrage von RUHR24 bezog die Bibliotheksleitung jetzt Stellung zu den Vorwürfen und sagt: „Die TU Dortmund hat große Anstrengungen übernommen, um die Gesamtzahl der Arbeitsplätze für Studierende aufrechtzuerhalten und dafür bedarfsgerechte Öffnungszeiten anzubieten.“ Einem Wunsch ist die TU dabei schon nachgekommen. Die Öffnungszeiten der Emil-Figge-Bibliothek wurden von montags bis samstags auf 22 Uhr angepasst.

Kritik an TU Dortmund wegen Universitätsbibliothek: „Öffnungszeiten werden evaluiert und bleiben auf jeden Fall Thema.“

Laut der Bibliotheksleitung stünden auch die Co-Learning-Spaces bis 1 Uhr nachts zur Verfügung. „Die 310 Lernplätze sind mehr, als bisher zu den Nachtzeiten genutzt werden“, fügt sie hinzu. Trotzdem blieben die Öffnungszeiten „auf jeden Fall Thema“.

Die TU werde die Zeiten „natürlich evaluieren und dem tatsächlichen Bedarf anpassen“, sagt die Leitung. Studierende der TU Dortmund, die sich gerade in der Klausurenphase sind, könnte das zumindest etwas beruhigen.

