Trödelmärkte und Flohmärkte 2023 in Dortmund – hier alle Termine

Jede Woche findet in Dortmund ein Flohmarkt statt. Trödelmärkte gibt es etwa im Westfalenpark oder an der Uni. Hier sind die wichtigsten Termine 2023.

Dortmund – Schnäppchenjäger gibt es nicht erst, seit es in der Dortmunder City die coolen Second-Hand-Läden gibt. Seit Jahren locken die Flohmärkte in Dortmund Tausende Besucher an. RUHR24 gibt eine Übersicht über alle Trödelmarkt-Termine in 2023 in Dortmund.

Flohmärkte und Trödelmärkte in Dortmund: Zwei Termine in 2023 im Westfalenpark

Der wohl am schönsten gelegene Flohmarkt in Dortmund findet im Jahr 2023 im Westfalenpark statt. Die Stadt Dortmund strich vorab zwei von einst vier Flohmarkt-Terminen – Personalmangel und schlechte Erfahrungen mit der Dunkelheit im Oktober waren die Gründe.

Eingebettet in die grüne Lunge Dortmunds finden Schnäppchenjäger hier so ziemlich alles. Die Trödelmarkt-Termine im Westfalenpark Dortmund in 2023 lauten:

24. September 2023 (Sonntag) ab 11 Uhr : „Flo(h)rian“ und „Flöchen“ (Trödelmarkt für Kinder)

: „Flo(h)rian“ und „Flöchen“ (Trödelmarkt für Kinder) 21. Oktober 2023 (Samstag), ab 10 Uhr: Kinder- und Babytrödelmarkt (im Regenbogenhaus im Westfalenpark)

Wer beim „Flo(h)rian“ selbst Waren verkaufen möchte, der zahlt 18 Euro für einen Drei-Meter-Stand. Jeder weitere angefangene Meter kostet 6 Euro.

Wer Antikes und Kunsthandwerk bietet, zahlt pro Meter 18 Euro. Der Verkauf von Neuware ist verboten. Die Flohmarkt-Anmeldung läuft ausschließlich online mit dem Anmeldevordruck auf der Website des Westfalenparks unter der Rubrik Trödelmärkte oder über das Serviceportal der Stadt Dortmund.

Termine für Flohmarkt an der Uni in Dortmund sind in 2023 an Samstagen und Sonntagen

Einer der beliebtesten, weil regelmäßigsten Flohmärkte in Dortmund ist der an der Technischen Universität (TU) im Stadtteil Eichlinghofen. Er findet seit vielen Jahren jeden Samstag und jeden dritten Sonntag im Monat statt.

Der Trödelmarkt an der Uni zählt zu den größten der Region. Entsprechend viel Auswahl gibt es auf dem Areal an der Emil-Figge-Straße. Auf diesem Flohmarkt wird nicht nur Trödel angeboten, sondern teils auch Neuware. Das sind die Termine für den Flohmarkt an der Uni Dortmund in 2023:

Jeden Samstag von 7 bis 14 Uhr

Jeder dritter Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr

Wer selbst Waren verkaufen will, zahlt auf dem Flohmarkt an der Uni in Dortmund am Samstagen 8 Euro pro Meter (an Sonntagen 11 Euro). Wer Neuware verkauft, zahlt 15 Euro pro Meter (an Sonntagen 25 Euro). On top zahlt jeder Verkäufer 6 Euro Grundgebühr und 5 Euro Reinigungskaution (sonntags 8/5 Euro). Die Anmeldung läuft über die Homepage der Ostwald GmbH, die den Flohmarkt der Uni ausrichtet.

Termine für Flohmarkt in Dortmund-Aplerbeck sind in 2023 einmal im Monat

Die Ostwald GmbH ist zusammen mit der Marktcom Eventwerkstatt GmbH ebenso Ausrichterin für den Trödelmarkt in Dortmund-Aplerbeck (Schleefstraße). Der Flohmarkt findet einmal im Monat auf dem Parkplatz von „Roller“ statt.

Wie auf dem Trödelmarkt an der Uni Dortmund werden in Aplerbeck Neuwaren verkauft. Das sind die Termine in 2023 für den Flohmarkt in Dortmund-Aplerbeck:

14. Mai 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

11. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

9. Juli 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

13. August 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

10. September 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

8. Oktober 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

12. November 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

10. Dezember 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

Verkäufer zahlen für einen Meter Tisch 11 Euro, wer Neuware verkauft zahlt 25 Euro pro Meter. Hinzu kommen 5 Euro Reinigungskaution und 8 Euro Grundgebühr.

Viele Flohmarkt-Termine an der Rennbahn in Dortmund-Wambel

Ein echter Flohmarkt-Hotspot ist die Rennbahn in Dortmund-Wambel. Das Flohmarkt-Areal ist so besonders, weil es teils überdacht ist und in direkter Nachbarschaft zur bekannten Galopprennbahn liegt.

Dort finden gleich mehrere Märkte statt: der Donnerstagsmarkt (Trödelmarkt) und der Familientrödelmarkt (spezialisiert auf Familien). Hinzu kommt ein Antik- und Sammlermarkt sowie ein Second-Hand-Markt. Das sind die Termine 2023 für die diversen Flohmärkte an der Rennbahn in Dortmund-Wambel:

Donnerstagsmarkt : Jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 7 bis 13 Uhr.

: Jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 7 bis 13 Uhr. Familientrödelmarkt :

: 28. Mai 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

29. Mai 2023 (Montag), 11 bis 17 Uhr

25. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

23. Juli 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

27. August 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

24. September 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

22. Oktober 2023 (Sonntag) 11 bis 17 Uhr

26. Dezember 2023 (Dienstag) 11 bis 17 Uhr

Antik- und Sammlermarkt:

14. Mai 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

11. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

9. Juli 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

13. August 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

10. September 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

8. Oktober 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

5. November 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

3. Dezember 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

Second-Hand-Markt: An einigen Sonn- und Feiertagen im Jahr, für 2023 hat der Veranstalter (Stand April 2023) noch keine Termine bekanntgegeben.

Wer Trödel verkauft, zahlt an der Rennbahn in Dortmund-Wambel 8 Euro pro Meter plus 2 Euro Grundgebühr (an Sonntagen 11 Euro pro Meter und 3 Euro Grundgebühr). Wer Neuware verkauft, zahlt an Donnerstagen 10 Euro pro Meter (sonntags 25 Euro). Etwas teurer sind Stände mit Dach oder in der Halle, sie kosten 14 Euro pro Meter (nur an Sonntagen).

Flohmarkt in Dortmund-Oespel (Indupark) – alle Termine in 2023

Nicht ganz so grün wie in Dortmund-Wambel, dafür aber mit viel Angebot an Trödel, lockt regelmäßig der Flohmarkt auf dem Metro-Parkplatz in Dortmund-Oespel (Indupark) Schnäppchenjäger. Die Besonderheit: Der Flohmarkt ist teils überdacht. Das sind die Termine in 2023:

30. April 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

1. Mai 2023 (Montag), 11 bis 17 Uhr

28. Mai 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

29. Mai 2023 (Montag), 11 bis 17 Uhr

25. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

23. Juli 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

27. August 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

24. September (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

22. Oktober (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

Auf dem Flohmarkt im Indu-Park in Dortmund-Oespel zahlen Verkäufer 11 Euro pro Meter Tisch (für Neuwaren 25 Euro pro Meter). Hinzu kommen 5 Euro Reinigungsgebühr und 8 Euro Grundgebühr.

Flohmarkt-Termine 2023 in drei Dortmunder Parks: Fredenbaumpark, Rodenbergpark, Westpark

Neben den großen und etablierten Floh- und Trödelmärkten in Dortmund locken ein paar weitere Märkte in die großen Dortmunder Parks. In 2023 gibt es einige Termine für die Flohmärkte im Westpark, im Rodenbergpark und im Fredenbaumpark. Hier werden nur Gebrauchtwaren angeboten. Das sind die Termine für die drei Parks in 2023:

Westpark :

: 21. Mai (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

18. Juni (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

20. August 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

17. September (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

Rodenbergpark :

: 23. April 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

3. Oktober (Dienstag), 11 bis 17 Uhr

Fredenbaumpark :

: 4. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

6. August (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

24. September (Sonntag), 11 bis 17 Uhr

Verkäufer zahlen für den Trödelmarkt im Westpark und im Fredenbaumpark für einen 3-Meter-Standplatz 25,80 Euro, für vier Meter 34,40 Euro und für 5 Meter 43 Euro. Hinzu kommt eine Vorverkaufsgebühr von um die 2 Euro (je nach Tischlänge). Für den Flohmarkt im Rodenbergpark wurden (Stand: April 2023) noch keine Preise veröffentlicht (hier weitere Dortmund-News bei RUHR24 lesen).

Trödelmarkt in der Nordstadt in Dortmund – das sind die Termine in 2023

Frisches Obst und Gemüse, Stände mit Neuwaren und klassischer Trödel werden auf dem Trödelmarkt an der Hildastraße/Bornstraße in der Nordstadt von Dortmund angeboten. Das sind die Termine in 2023:

Jeden Mittwoch (außer an Feiertagen) von 8 Uhr bis 16 Uhr

Jeden Samstag (außer an Feiertagen) von 8 Uhr bis 16 Uhr

Pro Meter zahlen Verkäufer mittwochs für Trödel 7 Euro (samstags 8 Euro), für Neuware pro Meter 18 Euro (samstags 18 Euro). Die Reinigungskaution beträgt 25 Euro. Die Standpreise für Plätze am Platzrand sind etwas günstiger. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters.

Flohmärkte in der Dortmunder Nordstadt – auch Dietrich-Keuning-Haus am Start

Im Dietrich-Keuning-Haus in der Dortmunder Nordstadt finden seit langer Zeit regelmäßig verschiedene Märkte statt – etwa die Flohmärkte für Spielzeug und Kinderkleidung. Das sind die Termine in 2023:

jeden Samstag ab 10 Uhr bis 13 Uhr

Verkaufstische können für 5 Euro reservieren. Die Karten zur Reservierung sind im DKH an der Information im Eingangsbereich erhältlich (Tel. 0231/5025 145). Ein Verkaufstisch wird dann für den Flohmarkt zur Verfügung gestellt.

Viele Termine für Hofflohmärkte in 2023 in Dortmund

Ganz besonderes Flair verströmen in Dortmund die beliebten Hofflohmärkte. In 2023 findet der erste Hofflohmarkt in Dortmund am 29. April statt.

Das Event ist deshalb so besonders, weil Hausbewohner und Hausbewohnerinnen im eigenen Hof oder Garten ihre Waren verkaufen können – und das ganze Viertel macht mit. Das sind die Termine 2023 in Dortmund:

29. April 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr, Brackel

6. Mai 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Benninghofen & Loh

13. Mai 2023 (Samstag) 10 bis 6 Uhr Berghofen

20. Mai 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Wellinghofen

27. Mai 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Wichlinghofen

3. Juni 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Aplerbeck Nord

10. Juni 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Persebeck

17. Juni 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Lütgendortmund

24. Juni 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Bövinghausen

29. Juli 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Westfalendamm

5. August 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Saarlandstraßenviertel

12. August 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Tremonia

19. August 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Kreuzviertel

26. August 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Union- & Klinikviertel

2. September 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Kaiserviertel

9. September 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Hombruch

16. September 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Schönau & Krückenweg

23. September 2023 (Samstag) 10 bis 16 Uhr Dorstfeld

30. September 2023 (Samstag) 10-16 Uhr Scharnhorst

7. Oktober 2023 (Samstag) 10-16 Uhr Derne

14. Oktober 2023 (Samstag) 10-16 Uhr Asseln

21. Oktober 2023 (Samstag)· 10-16 Uhr Wambel

Wer sich für einen der Dortmunder Hofflohmärkte anmelden möchte, kann das über die Homepage des Veranstalters tun. Der Hof-Anmeldeschluss ist jeweils drei Wochen vor dem Termin.

Pro Hausnummer zahlt man eine Gebühr in Höhe von 10 Euro. Wichtig ist vorab, dass der Hauseigentümer über das Vorhaben informiert wird. Zudem ist gewerblicher Verkauf und der Verkauf von Lebensmitteln verboten.

„Mädchen Klamotte“ – Flohmarkt-Termine in 2023 auch in den Westfalenhallen statt

Ausschließlich Second-Hand-Klamotten, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Babykleidung, Kinderklamotten, Kinder- und Babyzubehör, Plus Size Mode nur für die Frauen gibt es in 2023 fünfmal unter dem Namen „Mädchen Klamotte“ – unter anderem neben den vielen anderen Messen in 2023 in den Dortmunder Westfalenhallen. Das sind die Termine und die Orte:

30. April 2023 (Sonntag), 11 bis 16 Uhr, Messe Dortmund (Halle 8)

4. Juni 2023 (Sonntag), 11 bis 16 Uhr, Indu-Park Dortmund-Oespel (Metro-Parkplatz)

16. Juli 2023 (Sonntag), 11 bis 16 Uhr, Indu-Park Dortmund-Oespel (Metro-Parkplatz)

8. Oktober 2023 (Sonntag), 11 bis 16 Uhr, Messe Dortmund (Halle 8)

10. Dezember 2023 (Sonntag), 11 bis 16 Uhr, Messe Dortmund (Halle 8)

Der Veranstalter hat eine ganze Reihe an Preisen und Gebühren für Aussteller. Mit mindestens 12 Euro pro Meter Tisch müssen Verkäufer aber rechnen. Hier gibt es mehr Infos zu den Gebühren für Aussteller.

Hinweis: Unsere Flohmarkt-Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben einen wichtigen Termin vergessen? Dann schreibt gerne eine Mail an daniele.giustolisi@ruhr24.de

Rubriklistenbild: © Hans Blossey/Imago