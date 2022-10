Grüne wollen Polizei Dortmund nach tödlichem Einsatz Waffe abnehmen

Politik gefragt

Wieder ist es nach einem Polizeieinsatz in Dortmund zu einem Todesfall gekommen. Die Grünen fordern deshalb nun einen drastischen Schritt.

Dortmund – Wie nun bekannt wurde, handelte es sich um einen wohnungslosen Mann, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (19. Oktober) in Dortmund-Dorstfeld randaliert haben soll. Die Polizei setzte schließlich einen Taser ein, um ihn zu überwältigen. Ob der Einsatz den Mann getötet hat, wird nun von der Polizei Recklinghausen und der Staatsanwaltschaft Dortmund untersucht, wie RUHR24 erfuhr.

Tasereinsatz in Dortmund endet tödlich – Grüne fordern Stopp für Pilotprojekt

Die Polizei in Dorstfeld begann nach dem Tasereinsatz direkt mit der Reanimation des mutmaßlichen Angreifers. Dennoch verstarb dieser wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei in einer Mitteilung bestätigte. Aber warum wurde bei dem Angreifer aus Dortmund überhaupt ein Taser verwendet?

Wie Polizei und mehrere Medien berichteten, sei der Angreifer auf die herbeigerufene Polizisten und einen Passanten losgegangen. Er habe schließlich versucht, mit einem Dienstfahrzeug wegzufahren. Dann sei der Taser zum Einsatz gekommen. Insgesamt vier Polizisten sind laut Staatsanwaltschaft Dortmund an dem Fall beteiligt gewesen. Ob die Bodycams an waren, ist bisher nicht klar.

Eine Obduktion ergab nun, dass der Verstorbene herzkrank und zudem betrunken gewesen ist. Die Grünen und die Grüne Jugend aus Dortmund nutzen die Gelegenheit, um sich zu dem Pilotprojekt der Taser in NRW zu äußern. Von beiden Seiten gibt es ein klares Nein zu den Elektroschock-Pistolen.

Wohnungsloser Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Dortmund – Grüne: „Besonders schutzbedürftig“

„Wir sind erschüttert und zutiefst betroffen über den Tod des 44-jährigen Mannes. Wir fordern eine lückenlose Aufklärung der Abläufe des Polizeieinsatzes und insbesondere zum Taser-Einsatz, der tödlich endete“, “ so Heide Kröger-Brenner, Sprecherin der Grünen Dortmund (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Laut der Grünen würden die Taser-Pistolen von vielen Menschen unterschätzt. Mit der Verharmlosung solle nun Schluss sein. „Der Taser ist und war schon immer eine potentiell tödliche Waffe. Wir fordern einen sofortigen Einsatzstopp des Tasers in Dortmund und ganz NRW“, meint Hannah Rosenbaum, Sprecherin der Grünen.

Auch die Grüne-Jugend aus Dortmund hat sich bereits zu dem Fall geäußert: „Ist der Taser-Einsatz ursächlich für den Tod des Mannes, wäre das eine Tragödie, die hätte verhindert werden können. Wir sind erschüttert über den Tod eines Menschen, der als wohnungslose Person in unserer Gesellschaft besonders schutzbedürftig war“, heißt es in einer Mitteilung.

„Blindheit der CDU“ – Grüne sehen Schuld für Tod nach Tasereinsatz in Dortmund bei der Politik

Der Fehler liege laut der Grünen Jugend allerdings vor allem bei der Politik. „Durch die Blindheit der CDU vor der potentiell tödlichen Wirkung wurde der Taser als legitimes Mittel zur Verfügung gestellt, was die gefährliche Wirkung bei Menschen mit Herzerkrankungen außer Acht lässt“. Gegenüber den Polizisten aus Dortmund gäbe es laut Staatsanwaltschaft Dortmund aktuelle keinen Anfangsverdacht. Es sehe so aus, als sei der Einsatz korrekt verlaufen.

„Polizistinnen und Polizisten werden so in die Situation gebracht, auf einmal des Totschlags bezichtigt werden zu können, wenn ihnen der Gesundheitszustand eines Menschen nicht bewusst war“, heißt es weiter in der Mitteilung der Grünen Jugend Dortmund.

Der Tasereinsatz bei der Polizei befindet sich in NRW aktuell in einer Pilotphase. In den fünf größten Polizeibehörden im Land kommt der Elektroschocker zum Einsatz. Dortmund gehört neben Duisburg und Essen dazu. Die Taser sollen als eigentlich mildere Alternative zur Schusswaffe die Polizisten absichern.

Polizeieinsatz in Dortmund erinnert an Vorfall vor einigen Monaten

Erst vor wenigen Monaten war es nach einem Tasereinsatz zum Tod eines jungen Mannes in Dortmund gekommen. Die Polizei versuchte ihn mit dem Taser zu überwältigen. Als dies nicht klappte, schoss ein Polizist mit einer Maschinenpistole.

Die Grüne Jugend Dortmund wirft der Polizei vor, die Situation mit dem Taser zur Eskalation gebracht zu haben. Das Pilotprojekt müsse laut der Grünen Jugend „sofort beendet werden und in die Evaluationsphase gehen, bevor es zu weiteren Todesfällen kommt“. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der wohnungslose Mann an den direkten Folgen des Tasereinsatzes starb, wäre dies der erste tödliche Fall in NRW.

