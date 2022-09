Dortmunder Top-Sportler geht auf Ballermann-Sängerin los: „Alkohol ist out“

„Performance Coach“

Max Planer, Ex-Olympia-Ruderer in Dortmund, ist heute „Performance-Tiktoker“. Ein Beitrag hat Ballermann-Star Isi Glück getriggert.

Dortmund – Performance, Selfcare, Optimierung, Motivation: Mit solchen und anderen Schlagworten versucht Max Planer, Ex-Olympia-Teilnehmer und Weltmeister im Rudern, seinen Auftritt in den sozialen Medien nach seinem Karriereende aufzubauen. Ein Tiktok-Beitrag des ehemaligen Dortmunders über das Thema „Saufen“ hat Ballermann-Star Isi Glück zu einer wichtigen Frage gedrängt.

Ex-Dortmunder und Performance Coach Max Planer von Ballermann-Star Isi Glück gefoppt

„Saufen ist out, wenn du über 30 bist und dir immer noch jedes Wochenende den Helm lackierst, dann hast du einfach die Kontrolle über dein Leben verloren“, sagt Max Planer in einem Tiktok-Video vom 20. September. Das Video des ehemaligen TU-Dortmund-Studenten hat (Stand: 21. September, 12 Uhr) um die 430.000 Klicks (6.531 Likes, 974 Kommentare) und ist für sein Profil (1390 Follower) ein absoluter Outperformer (mehr News aus Dortmund bei RUHR24).

Das liegt mit gewisser Sicherheit auch an der Antwort von Ballermann-Star Isi Glück. Die 31-Jährige hat ebenfalls am 20. September ein Video gepostet, in dem sie auf Max Planer antwortet. „Wie, da kommt nichts mehr? Ich warte auf die Pointe. Das kann ja unmöglich dein Ernst gewesen sein!“ Das Video hat (Stand: 21. September, 12 Uhr) zwar erst 134.700 Klicks, aber immerhin 6.562 Likes und 308 Kommentare.

Da treffen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite ein Top-Athlet, der über Jahre am Ruderstandort Dortmund, auf große Ziele hingearbeitet und einen asketischen Lebensstil gepflegt hat. Anders wären Max Planers Erfolge – immerhin Weltmeister, Europameister und Teilnehmer der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro – wohl nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite ein Ballermann-Star, die mit einer Dose Bier auf das „Saufen ist out“-Video von Max Planer antwortet.

Ehemaliger TU-Student und Ruderer Max Planer: Ballermann-Star Isi Glück durch Alkohol-Beitrag getriggert

Ex-Olympionike Max Planer beendete seine Ruder-Karriere im Jahr 2021 und versucht als Coach durchzustarten. Früher in Dortmund wohnhaft, lebt der ehemalige TU-Student heute in Amsterdam, Niederlande. Nach Informationen seiner Homepage richtet sich sein High Performance Mentoring vor allen Dingen auf Menschen, die ihre Ziele im Job oder Sport erreichen wollen.

Damit springt der Ex-Athlet auf den aktuell im Trend liegenden Zug des Personal-Coachings auf. Immerhin: Nicht jeder hat 16 Jahre professionellen und erfolgreichen Sport hinter sich. Das Thema Alkohol triggert, wie das reichweitenstarke Video und die Antwort von Ballermann-Star Isi Glück bewiesen hat. Eine Antwort von Max Planer ist bislang nicht veröffentlicht worden.

